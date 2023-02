Zoom streicht 15 % des Personals in den letzten Tech-Entlassungen

Zoom streicht 1.300 Stellen, sagte CEO und Gründer Eric Yuan am Dienstag in einem Blogbeitrag. Yuan machte die unsicheren globalen Wirtschaftsbedingungen für die Entlassungen verantwortlich.

Die Kürzungen, die am Dienstag begannen, werden bis zu 15 % der Belegschaft von Zoom betreffen. Das Unternehmen antwortete nicht sofort auf Fragen, welche Rollen eliminiert werden.

Zoom war während der COVID-19-Pandemie von zentraler Bedeutung für die Fernarbeit. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, sei das Unternehmen in zwei Jahren um das Dreifache gewachsen, sagte Yuan. „Wir haben uns nicht so viel Zeit genommen, um unsere Teams gründlich zu analysieren oder zu beurteilen, ob wir nachhaltig wachsen“, fügte er hinzu.

„Ich bin verantwortlich für diese Fehler und die Maßnahmen, die wir heute ergreifen“, sagte Yuan in dem Blogbeitrag. „Ich möchte Verantwortung nicht nur in Worten, sondern in meinen eigenen Taten zeigen.“ Er sagte, er nehme eine Gehaltskürzung von 98 % in Kauf und kassiere für das kommende Geschäftsjahr keinen Firmenbonus.

Das Videokonferenzunternehmen schließt sich unter anderem den Technologiegiganten Google, Microsoft und IBM an, um im vergangenen Monat Mitarbeiter zu entlassen. Auch Amazon streicht mehr als 18.000 Stellen.