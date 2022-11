Zoom-Anrufe werden bald in Teslas funktionieren

CNN

Tesla-Fahrer werden bald in der Lage sein, einen Videoanruf direkt vom Touchscreen-Dashboard ihres Fahrzeugs aus zu tätigen, kündigte Zoom am Dienstag an.

Der Videoanrufanbieter gab am Dienstag während seiner jährlichen Zoom (ZM)topia-Konferenz bekannt, auf der er normalerweise neue Funktionen zur Unterstützung von Fernanrufen vorstellt, dass seine Software in das integrierte Infotainment-Center von Tesla (TSLA) integriert wird. In einem vorab aufgezeichneten Demo-Video, das bei der Veranstaltung gezeigt wird, ist eine Tesla-Fahrerin (TSLA) zu sehen, die einen Zoom-Anruf (ZM) annimmt, während sie ihr Fahrzeug auflädt.

Das Unternehmen antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme darüber, ob es Fahrer daran hindern wird, es während der Fahrt zu verwenden, da viele Automobilhersteller vorschreiben, dass ein Auto geparkt werden muss, bevor Videofunktionen vom Fahrer verwendet werden können. Der Zeitpunkt des Starts ist ebenfalls unbekannt.

Aber das Feature selbst ist eines, über das Tesla seit Jahren nachdenkt. Mai 2020 Tesla CEO Elon Musk sagte in einem Tweet Das Hinzufügen von Zoom-Anrufen zu Tesla-Fahrzeugen sei „definitiv eine zukünftige Funktion“. In den frühen Tagen der Covid-19-Pandemie erhielt Musk eine Vielzahl von Tweets, in denen um eine Zoom-Integration gebeten wurde. Die Fahrer argumentierten, es würde ihnen einen weiteren privaten Raum geben, um Anrufe entgegenzunehmen und den vorhandenen zu nutzen Fahrerkamera, die in einigen Teslas vorhanden ist, und großes Display.

Das sagte damals ein Zoom-Sprecher der Popkultur-Website Mashable Das Hinzufügen von Unterstützung für Videoanrufe in sein Infotainmentsystem wäre nicht der sicherste Anwendungsfall, da viele Menschen versuchen könnten, es während der Fahrt zu verwenden.

Zoom stellte bei der Veranstaltung am Dienstag auch andere neue Tools vor, darunter die Integration von E-Mail- und Kalenderdiensten direkt in den Dienst, eine Konversations-KI und einen Chatbot, die bei der Fehlerbehebung helfen, und Unterstützung für Entwickler, um ihre Apps auf dem App Marketplace von Zoom zu monetarisieren.

Die Zoom-Nachricht kommt, da Tesla auf dem Markt für Elektrofahrzeuge einem wachsenden Wettbewerb durch etablierte Autohersteller wie Volkswagen, Ford und General Motors ausgesetzt ist. Einige Investoren haben Bedenken geäußert, dass Musk durch seinen Kauf von Twitter zu abgelenkt sein wird, um sich ausreichend um die Probleme von Tesla zu kümmern.

Diese Woche verkaufte Musk weiterhin Tesla-Aktien für einen Gesamtwert von fast 4 Milliarden US-Dollar, seit er Twitter (TWTR) übernommen hat. Tesla-Aktien haben in diesem Jahr bisher 46 % ihres Wertes aufgrund enttäuschender Verkäufe verloren, die durch Probleme in der Lieferkette verursacht wurden.

Musks Unternehmen hatten nicht immer eine starke Beziehung zu Zoom. SpaceX zum Beispiel verbot seinen Mitarbeitern im April 2020 die Nutzung von Zoom wegen „erheblicher Datenschutz- und Sicherheitsbedenken“.