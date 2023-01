Zoo lässt Sie zum Valentinstag eine dem Untergang geweihte Kakerlake nach Ihrem Ex benennen

Wenn Sie immer noch sauer auf einen Ex sind, weil er Sie versetzt hat, oder verbittert über den Chef, der Sie gefeuert hat, ist es vielleicht Zeit für eine nicht so süße Rache. Der San Antonio Zoo in Texas bietet an, eine Kakerlake, ein Nagetier oder ein Gemüse nach der Person Ihrer Wahl zu benennen und es dann an eines der im Zoo ansässigen Tiere zu verfüttern. Es ist Teil der jährlichen Spendenaktion des Zoos „Cry Me a Cockroach“ zum Valentinstag, und Sie können für nur 5 US-Dollar (4 £, 7 AU $) daran teilnehmen.

Der Zoo verfolgt auch, welche Namen in der Aktion am häufigsten verwendet werden.

„Letztes Jahr waren die beliebtesten Namen Jacob und Sarah. Wer wird dieses Jahr die Kakerlake nehmen?“ lautet eine Zoo-Anweisung.

Für fünf Dollar bekommt man ein Gemüse nach seinem Namen, das dann an ein vegetarisches Tier verfüttert wird. Es kostet 10 $ (8 £, 14 AU $) für eine Kakerlake und 25 $ (20 £, 35 AU $). für ein (gefrorenes) Nagetier.

Zwanzig Geschenkgeber können alles geben und ein teilbares Video des Tieres erhalten, das das isst, was nach Ihrem, äh, Freund benannt wurde.

Der Zoo von San Antonio ist nicht der einzige, der eine solche Aktion anbietet. Der New Yorker Bronx Zoo bietet ein etwas anderes Geschenkpaket an, bei dem zum Valentinstag auch eine Kakerlake nach jemandem benannt wird. Die Aktion dieses Zoos kostet 75 US-Dollar (60 £, 106 AU $) und beinhaltet einen Schabenbecher, eine Schabentasche, ein gedrucktes Zertifikat mit dem Namen der Schabe und die Möglichkeit, eine Begegnung mit einer fauchenden Kakerlake aus Madagaskar zu planen und aus nächster Nähe zu erleben.