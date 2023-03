Meld u aan voor de serie Sleep, But Better-nieuwsbrieven van CNN. Onze zevendelige gids bevat handige tips om beter te slapen.





Ben je klaar om je klok een uur vooruit te zetten? Dat klopt – voor de meeste mensen in de Verenigde Staten is het tijd om de zomertijd in te gaan.

“Om welke reden dan ook, de zomertijd sluipt ons altijd maar te binnen”, zegt kinderarts Dr. Cora Collette Breuner, een professor in de geneeskunde voor adolescenten aan de afdeling kindergeneeskunde van de Universiteit van Washington in Seattle.

Inwoners van Hawaï, het grootste deel van Arizona en de Amerikaanse gebieden in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied volgen de tijdsverandering niet.

Voor mensen die hun klok aanpassen, zal het lichaam het niet leuk vinden om een ​​uur eerder op te staan, dus het is het beste om te beginnen met aanpassen door naar bed te gaan en elke dag 15 tot 20 minuten eerder wakker te worden gedurende vier of meer dagen vóór de verandering , deskundigen zeggen.

“Planning voor de verandering kan de sleutel zijn tot het verminderen van de impact van deze verandering op de circadiane ritmes van uw lichaam”, zegt slaapspecialist Dr. Raj Dasgupta, universitair hoofddocent klinische geneeskunde aan de Keck School of Medicine van de University of Southern California.

Pas de timing aan van andere dagelijkse routines die tijdsignalen zijn voor je lichaam, zoals maaltijden, lichaamsbeweging en medicijnen, voegde hij eraan toe.

Vooraf voorbereiden is een bijzonder goed plan voor tieners, die van nature geprogrammeerd zijn om laat op te blijven en laat te slapen, en voor iedereen in de familie die een nachtbraker is, zei dr. Phyllis Zee, directeur van het Center for Circadian and Sleep Geneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago.

Heb je dat niet gedaan? Wanhoop niet. “Het is nooit te laat om te beginnen,” zei Dasgupta. “Slaap is erg individueel en elk kind zal anders reageren op de tijdsverandering. Zorg ervoor dat jij als ouder ook de rust krijgt die je nodig hebt, zodat je niet overdreven prikkelbaar bent met je kind.

Jongere kinderen hebben de neiging zich iets beter aan te passen aan tijdsveranderingen dan oudere kinderen en volwassenen, zei Breuner, dus ze hebben misschien minder dagen nodig om zich aan te passen.

Zee, die ook hoogleraar neurologie is bij Feinberg, was het ermee eens: “Voor de meeste jongere kinderen kan het verplaatsen van hun bedtijd en wektijd met ongeveer 10 tot 15 minuten eerder, beginnend drie dagen voor de tijdsverandering, hen helpen zich aan te passen aan de sociale klok tijdsverandering tegen maandagochtend, ‘zei ze.

Als dat niet is gebeurd, verwacht dan wat chagrijnigheid totdat het lichaam van je kind zich aanpast, en wees bereid om ze wat speling te geven, zei Dasgupta.

“In de dagen na de zomertijd probeer ik meer vergevingsgezind te zijn als mijn kind een extra driftbui heeft”, zei hij.

Er zijn andere manieren waarop ouders en verzorgers de overgang kunnen vergemakkelijken, zei Breuner. Leg kleren uit en pak huiswerk in voordat je naar bed gaat om de stress in de ochtend te verminderen. Het is ook een goed idee om een ​​ontbijt mee te nemen voor het geval iedereen te laat komt.

“Op die manier snacken ze in de bus of in de auto, in plaats van te gaan zitten voor een uitgebreid ontbijt terwijl iedereen een beetje zegt: ‘Ho, het is een uur later’,” zei ze.

En “laat kinderen geen dutje doen”, voegde ze eraan toe. “Dat verlengt alleen maar elke aanpassing aan de tijdsverandering.”

Voor iedereen in het gezin is de opkomende lichtheid in de ochtend een goede zaak, zeggen experts. Wanneer er licht in je ogen komt, is dat een signaal voor de hersenen om melatonine, het hormoon dat het lichaam aanmaakt om je in slaap te brengen, af te sluiten.

“Krijg ochtendhelder licht gedurende 20 tot 30 minuten kort na het ontwaken,” zei Zee. “Verhoog de blootstelling aan fel licht thuis, op school en op het werk voor de rest van de ochtend.”

Deze strategie is vooral belangrijk voor tieners en nachtbrakers, zei Zee, en ze zouden dit moeten doen voordat en doorgaan nadat de zomertijd begint om te helpen bij de aanpassing aan de nieuwe tijd.

Breuner pleit voor het maken van een “echte harde regel” over het buiten de slaapkamer houden van televisie, smartphones, laptops, spelapparaten of andere elektronische apparaten.

“Apparaten moeten uitstaan ​​en buiten het bed worden opgeladen, of het nu in de keuken is of in een andere kamer naast de slaapkamer”, zei ze.

“We scheiden geen melatonine af om ons te helpen slapen als we naar het licht staren,” zei Breuner.

Als het op tieners aankomt, val dan niet voor de “Ik heb mijn telefoon nodig voor een alarm in de ochtend, en het helpt me om ’s avonds te gaan slapen”, zei ze. “Sta op en pak je iPod en luister naar wat muziek en pak een gewone wekker.”

Als een kind worstelt met depressie of angst, kan onvoldoende rustgevende slaap ernstige gevolgen hebben. “De kans dat het kind slechtere gedragsgezondheidsresultaten heeft, is groter”, zei ze.

Dezelfde regel over licht is van toepassing op de avond, maar dan omgekeerd, zei Zee. Ze stelt voor om ten minste drie uur voor het slapen gaan fel licht te vermijden: “Hierdoor kan je eigen melatonine stijgen en slaap bevorderen.”

Zorg ervoor dat je slaapkamer ook slaap bevordert, voegde Zee eraan toe, door blootstelling aan licht van buitenaf te minimaliseren met lichtblokkerende tinten of gordijnen. Houd de lichten in de slaapkamer gedimd en kies voor LED-lampen met meer roodachtige of bruinachtige tinten.

Ban alle lichten in het blauwe spectrum uit de slaapkamer, zoals die van elektronische apparaten zoals televisies, smartphones, tablets en laptops. Blauw licht is het meest stimulerende type licht, dat de hersenen vertelt dat het tijd is om wakker te worden.

Als je eenmaal naar bed gaat, houd de kamer dan koel en donker – er kan licht binnensluipen, zelfs als je oogleden gesloten zijn.

Dat is wat er gebeurde in een onderzoek uit 2022, uitgevoerd door Zee, waarbij gezonde jonge volwassenen van in de twintig in een slaaplaboratorium werden geplaatst. Slechts één nacht slapen met gedimd licht, zoals een tv met het geluid uit, verhoogde bloedsuikerspiegel en hartslag, zelfs als de ogen gesloten waren tijdens de slaap.

Een andere studie van Zee wees uit dat blootstelling aan elke hoeveelheid licht tijdens de slaap verband hield met diabetes, obesitas en hypertensie bij oudere mannen en vrouwen.