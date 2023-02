Zollbeamte konfiszieren 120 nach Illinois geschickte Sporen für den Hahnenkampf

CNN

Zollbeamte haben 120 Hahnenkampfsporne abgefangen, die von Mexiko-Stadt nach Illinois geschickt wurden, sagen Beamte.

Laut einer Pressemitteilung der Agentur entdeckten Zoll- und Grenzschutzbeamte am Eingangshafen von Louisville das Paket am 17. Januar. Es enthielt 120 Hahnenkampfsporen, die traditionell an den natürlichen Sporen an den Beinen der Vögel befestigt werden. Die Lieferung umfasste auch zwei Beinbefestigungsscheiden.

Laut Pressemitteilung wurde das Paket von Mexiko-Stadt nach Rantoul, Illinois, geschickt. Die Sporen wurden als „handgefertigte mexikanische handwerkliche Rasseln“ bezeichnet.

In den Vereinigten Staaten ist es laut Pressemitteilung illegal, „scharfe Instrumente zur Verwendung in Tierkampfunternehmen“ zu kaufen, zu verkaufen oder zu liefern.

Der Hahnenkampf selbst, bei dem Vögel in einen Pferch gesetzt werden und kämpfen, bis einer entweder außer Gefecht gesetzt oder getötet wird, ist nach dem Farm Act von 2018 im ganzen Land verboten. Die messerscharfen Metallsporen machen die Kämpfe gefährlicher für die Vögel und ihre Betreuer, die laut Pressemitteilung oft von ihren eigenen Tieren aufgeschlitzt werden.

In der Pressemitteilung bezeichnete LaFonda Sutton-Burke, die Leiterin der Feldoperationen in der Außenstelle des Zoll- und Grenzschutzes in Chicago, das Abfangen als „eine großartige Arbeit unserer Beamten, die verhindert, dass gefährliche und illegale Gegenstände unsere Gemeinde erreichen“.

„Dies ist ein weiteres dramatisches Beispiel dafür, wie engagiert sich CBP-Beamte für die CBP-Mission einsetzen“, sagte sie.