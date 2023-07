Nach heftiger Kritik von NBA-Star Dennis Schröder hat sich Nationalmannschaftskollege Maximilian Kleber entschieden, nicht an der Basketball-Weltmeisterschaft teilzunehmen. „Die jüngsten „unglücklichen und unangemessenen öffentlichen Äußerungen“ über ihn haben zu 100 Prozent deutlich gemacht, dass er in der Nationalmannschaft nicht uneingeschränkt willkommen ist“, wurde Kleber in einer Stellungnahme der Main-Post zitiert. „Das ist nicht mein Ziel.“ „Zerstöre die gute Chemie in der Mannschaft vom letzten Sommer. Ich möchte auch nicht zur Ablenkung werden. Deshalb habe ich beschlossen, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele.“

Nach Kritik von NBA-Star verzichtete Schröder Kleber zur Weltmeisterschaft

Kleber reagierte damit auf die Kritik von Schröder, der im „Got Nexxt“-Podcast seinen Unmut über Klebers Nominierung zum Ausdruck brachte, weil dieser im Vorjahr für die Europameisterschaft abgesagt hatte. Schröder kritisierte die Begründung für die Absage des damals unter Knieproblemen leidenden Cheftrainers der Dallas Mavericks, Gordon Herbert, durch Kleber. „Die (sehr schwere) Entscheidung des letzten Sommers, nicht zu spielen, war auf eine Verletzung zurückzuführen, mit der ich in den letzten vier Monaten der NBA-Saison 21–22 gespielt hatte. Ich brauchte eine vollständige Genesung und Ruhe“, schrieb Kleber. Wenn er gesund gewesen wäre, wäre er glücklich und stolz gewesen, für die Nationalmannschaft gespielt zu haben.