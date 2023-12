Zölle: Warnstreiks in der ostdeutschen Stahlindustrie

Rund 800 Beschäftigte der ostdeutschen Stahlindustrie haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Wie die IG Metall mitteilte, beteiligten sich rund 600 Mitarbeiter von Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) an dem dreistündigen Streik, ebenso wie 200 Mitarbeiter der Schmiedewerke Gröditz (Sachsen). Am Mittwoch wurden auch die Beschäftigten in Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) und Zeithain (Sachsen) zum Warnstreik aufgerufen.