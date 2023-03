Engeland fly-half Zoe Harrison zal de rest van het Allianz Premier 15s-seizoen en de Women’s Six Nations missen na een gescheurde kruisband in de wedstrijd van Saracens tegen Harlequins op 18 februari





Zoe Harrison liep een gescheurde ACL op toen ze speelde in de Allianz Premier 15s

Engeland heeft een grote klap te verduren gehad voor de start van de Women’s Six Nations later deze maand nadat fly-half Zoe Harrison was uitgesloten voor de rest van het seizoen.

Harrison liep vorige maand een gescheurde ACL op in de tweede helft van Saracens’ wedstrijd tegen Harlequins en onderging vervolgens deze week een operatie.

Engeland zal het toernooi van dit jaar tegen Schotland in Newcastle op 25 maart aftrappen en het op 29 april in Twickenham tegen Frankrijk afsluiten.

In een verklaring op sociale media zei Saracens: “Saracens kan bevestigen dat Zoe Harrison een ACL-blessure opliep tijdens de tweede helft van het duel tegen Harlequins op 18 februari.

“Na een gesprek met een consultant heeft Harrison deze week een succesvolle operatie ondergaan.

“Ze zal niet beschikbaar zijn voor de TikTok Six Nations 2023 en de rest van het seizoen 2022/23 Allianz Premier 15s.”

25 maart – Schotland (Newcastle, 16.45 uur) 2 april – Italië (Northampton, 15.00 uur) 15 april – Wales (Cardiff, 14.15 uur) 22 april – Ierland (Cork, 14.15 uur) 29 april – Frankrijk (Twickenham, 13.00 uur)

De wedstrijd tegen Frankrijk is de eerste keer dat Twickenham gastheer is van een op zichzelf staand internationaal vrouwentoernooi.

Middleton: besluit om af te treden is ‘voor het welzijn van het programma’

Simon Middleton zegt dat zijn beslissing om af te treden als hoofdcoach van de Engelse vrouwen in het belang van het programma is.

De 57-jarige heeft sinds 2015 de leiding over de Red Roses nadat hij vorig jaar oorspronkelijk als assistent bij de set-up was gekomen, en zijn record omvat het toezicht houden op een ongekende ongeslagen reeks van 30 wedstrijden.

Engeland heeft ook deelgenomen aan de Rugby World Cup-finales in 2017 en 2022, toen Middleton de leiding had, maar hij heeft nu besloten het doek te laten vallen na de afsluiting van de Six Nations van dit jaar.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Simon Middleton, hoofdcoach van de rugbyunie voor vrouwen in Engeland, legt uit waarom hij de beslissing heeft genomen om zijn functie neer te leggen en zei dat het voor het ‘goed van het programma’ was Simon Middleton, hoofdcoach van de rugbyunie voor vrouwen in Engeland, legt uit waarom hij de beslissing heeft genomen om zijn functie neer te leggen en zei dat het voor het ‘goed van het programma’ was

Hij legde zijn beslissing uit en zei: “Ik denk dat je sinds het WK natuurlijk je bedenktijd hebt en je probeert een beetje uit te schakelen en dan begin je aan een beoordelingsproces.

“Om eerlijk te zijn, voor het welzijn van het programma en voor het welzijn van mezelf, waren we beter af als we er op dit moment vanaf stapten.

“Als je van een groot toernooi komt, is er altijd een kleine dip en dan kom je weer bij elkaar omdat de dingen vrij snel gaan.

“Ik was aan het wachten tot dat gevoel echt weer zou opkomen en we zijn een paar maanden na het WK en ik denk ‘er is iets niet waar het nu moet zijn’.

“Er was zeker een persoonlijk standpunt waarvan ik dacht: ‘dat suggereert voor mij dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging’.

“Ik sprak met veel van de senior spelers, die geweldig zijn om eerlijk te zijn, en ik had zoiets van ‘Kijk, denk je dat je klaar bent voor een nieuwe stem?’

“Ze waren het allemaal eens. Zoals met alles, je moet het programma ontwikkelen, je moet nieuwe stimulansen toevoegen, vorig jaar hebben we Lewis Deacon toegevoegd en we zijn doorgegaan met het toevoegen van nieuwe stafleden die andere dingen brengen en nieuwe spelers die andere brengen.” dingen.

“Ik vond het gewoon tijd voor een nieuwe stimulans aan de top. Dus het was heel dubbel: nieuwe uitdaging voor mij, nieuwe stem voor hen.”