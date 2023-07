Zo wakker? Warum Vogue Chef Enninful gehen musste

De chef-kok van de Britse Vogue bracht frischen Wind in Modemagazin. Maar als Erfolg provozierte wohl een interne Macht- und Kulturkampf, aus dem die Überchefin Anna Wintour als Siegerin hervorgeht.

Auteur

Antonia Moser, Alice Grosjean



Im Frühjahr 2017 sitzt Edward Enninful in seinem Londoner Büro en überlegt, wie sein erstes Cover als chef-kok van Britse «Vogue» uit soll. Er kunnen zich sich leichtmachen en jemanden wie Emma Watson of Adele aufs Titelblatt setzen bevinden – beide Superstars en beide weiss. Maar Enninful zal een statement maken en inszeniert door het zwarte model Adwoa Aboah, een feministische actie.

Als eerste schwarzer en schwuler Chefredaktor aus der Arbeiterschicht rüttelt die Szene auf. Enninful zal de «Vogue» diverser en inclusiever maken. Er komen personen op de omslag van de transgender-schauspielerin Laverne Cox of Ellie Goldstein, een model met het syndroom van Down – en het is een verdomde ziel.

In Juni dann der Knall: Enninful muss seinen Posten als Chefredaktor der britse « Vogue » überraschend abgeben. Gerüchten nach er is zo politiek geworden und hat sich Anna Wintour entgegengesetzt. De Chefredaktorin van de Amerikaanse Vogue leent de Geschicke des Modemagazins seit den eightziger Jahren uit. Maar die Überchefin die zoveel was, was Mittlerweile als überholt verguld.

Im Podcast «NZZ Akzent» heeft Janique Weder die Geschichte een van de volgende follow-ups heeft, die in een Kulturkampf wordt geleid en die in een interne Machtkampf kan worden gebruikt.

