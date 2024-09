“Gezellig, gezellig, gezellig, we zijn gezellig in mijn huis!”. Deze kinderen kunnen kinderen en volwassenen in Nederland vermaken in echte gezellige thuisspellen. Aber im Pfannkuchenhaus Hans en Grietje in der Gemeinde Zeewolde in der Provinz Flevoland is nochtans gevallen na zu.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Voordat alles in het restaurant is en met de Wald-Gelände drumherum Naschen en Entdecken angesagt: In het Pfannkuchenhaus zijn er brede Fußböden, een vers dek, met het hoofd van de Zimmer, magische machines en met hun eigen handen en kippen. Je kunt het dus doorgeven, dat is de essentie van de Pfannkuchen des Tischnachbarn vor der Nase steht.

In het Pfannkuchenhaus bewegen Hans en Grietje op hun eigen manier

Meer dan ooit zul je bezoekers en bezoekers vinden die hun kleding kunnen zien en ervan kunnen genieten, en ook kunnen genieten van het plezier van bewegen. Voor meer indoor spa’s is er een Spielkeller. Bovendien zijn er nog een aantal andere attracties, waaronder kinderen op een klimrek, klimstenen en allerlei toltjes die op de muur gespeeld kunnen worden. Maar Vorsicht! Ik ben een Spielkeller-schläft auch die Hexe. Vielleicht sollten Kinder sie ber nicht wecken…

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

We zouden graag spelletjes doen, een aantal restaurants opzoeken, een speelpark met echte gezellige huizen, een verscheidenheid aan gezinsattracties, een grote Heuberg of Herumtollen, een Go-Kart-Bahn om te racen en een berghut om te springen.

Auf Kopfdruck of durch zijnhen and faden verschieben sich Gegenstände im Pfannkuchenhaus. Quelle: Hans & Grietje Pfannkuchenhaus

Ook kun je genieten van een seilbahn, een heuvel en voor de kinderen drie hogesnelheidslichten en een bonbontoren met twee grote routes. De toren wordt begrensd door een cafetaria en een winkelcentrum “Süßigkeitenmuseum”, waar ook kinderen van een lekkere maaltijd kunnen genieten.

Das Hans & Grietje Pfannkuchenhaus hat neben Pfannkuchen en andere Leckereien zu bieten. Quelle: Hans & Grietje Pfannkuchenhaus

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De Brotkrümel-Rundweg in Flevoland duurt een wandeling

Geschikt voor de kinderen „Hänsel en Gretel“ in het bos op korte loopafstand. Dit is een 1,6 kilometer lange wandelroute die 45 tot 60 minuten duurt door een prachtig landschap met gesloten bossen en brede wegen. Als u in de Gebrüder Grimm zit, volg dan de Abenteurer en Abenteuerinnen subtilen Hinweisen – de “Brotkrümeln” – die uw verschiedene orten en überraschungen führen.

De manier waarop is normaal gesproken normaal gedurende het jaar. In de zomer van 2024 werd het bouwtraject voltooid. In de winter kunnen wandelaars en zwervers genieten van een onvergetelijke wandeling of een ontspannende vakantie, tijdens de Waldweg kan het een aangename ervaring zijn.

Meer inspiratie? Tips voor al uw topreisontdekkingen gebundeld met uw reisverslaggever.