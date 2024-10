Na je eigen Abschiedsparty spelen Margarita Broich en Wolfram Koch nu een Nebenrolle, stattdessen fährt Gaststar Matthias Brandt groß auf. Als je de Ausnahmesschauspieler wilt leren kennen, zul je hier verrast worden.

Als de Duitse ‘Falling Down’-variant Matthias Brandt nog een keer beweerde dat te zijn, was er een werkelijk briljante Schauspieler. De „Tatort: ​​​​ik ben zo blij, we zullen gelukkig zijn in de bergen van Frankfurt“ is de enige manier waarop psycholoog Tristan Grünfels verkoopt, er is een psychologische ontwikkeling en gevoel voor humor, zodat ze de beste zijn , je was in de Sonntagabend über unsere Bildschirme laaide op. De mollige rest van de Krim kan niet mislukken, is zo erg. Warum das Finale des gescheiden Kommissars Brix en Seiner Kollegin Janneke met Schluss gar zum Belediging Gerät, hier in de uitgebreide kritiek.

Matthias Brandt, de zoon van de voormalige bondskanselier Willy Brandt, werd in 1961 in West-Berlijn geboren en heeft een absolute opleiding genoten aan de Universiteit voor Muziek en Theater in Hannover. Na engagementen in het Staatstheater Wiesbaden met het Bayerischen Staatsschauspiel in het Schauspielhaus Bochum zijn het er nu nog maar een paar. Eind jaren tachtig met Matthias Brandt, toen eerst voor de televisiecamera’s en hun vestigingen als een van de toekomstige generatie radioluidsprekers.

De meer fascinerende filmreeks speelt zich af in 2003 in de film „Treasures of Power“ met hun eigen familiegeschiedenis. In deze twee politieke thrillers over de laatste dagen van de toekomst, in de rol van de spionnen Günter Guillaume, die verantwoordelijk zouden zijn voor de oorlog, zou Willy Brandt als bondskanselier blij zijn, en in welk geval hij deel zou uitmaken van van zijn carrière. Er worden onopgemerkte rollen in verschiedene genres gevolgd. Tijdens het stranddiner werd het familiedrama „In Sachen Kaminski“ gespeeld met een reeks familiescènes, gevolgd door een reeks gebeurtenissen, in de sprookjesfilm „The Kaiser’s New Clothes“, die in de titelrol was opgenomen. 2011 daarna zullen we getuigen als Münchner Kommissar Hanns von Meuffels bij „Polizeiruf 110“.

Hanns von Meuffels stopt met signalen Serviceleider bereidt zich voor op volgend jaar © BR / Die Film GmbH / Jacqueline Krause-Burberg

Paraderolle als aus der Zeit gefallener Kommissar

Matthias Brandt was als Melancholiker Hanns von Meuffels tussen 2011 en 2018 betrokken bij de “Polizeiruf 110” in het insgesamt 15 Fällen, von den die Episode “Denn sie nicht, was sie tun”, die een Terroranschlag in München zum Thema hat, aus Jugendschutzgründen nicht am Sonntagabend om 20:15 uur waren verstreken. De rest van de misdaden kwam doordat hun hart zo onnadenkend was, dat er geen bijzondere sfeer meer ontstond, omdat ze volledig verantwoordelijk waren voor hun verantwoordelijkheid. Wie heeft een personage dat het langst meegaat waarin Hanns von Meuffels zo welsprekend was, ook al had hij weinig hart en kansen, die ronduit verlegen waren, alle kenmerken die bij verschillende misdaden werden gespeeld, vooral forkommen en voor alles wat maar kon zijn opgemerkt door Matthias Brandt.

Als de knappe acht Minuten Zeit-hoed nu is, dan is Können von Matthias Brandt in een Nussschale misschien wel de moeite waard, hier zie je de muziekvideo met „Boogieman“ van Olli Schulz. Als je 200 tv-kanalen beschikbaar hebt, weet je zeker dat je de beste bent van de huidige Angebot Waipu-tv inclusief Netflix voor 189 euro per jaar beschikbaar.

Neben Matthias Brandt is ook erg blij met de gaststerren van de “Tatort”, die de video kunnen bekijken:

Der “Tatort: ​​​​Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n” werd hier gepubliceerd Sonntag, 29 jaar. September 2024 om 20:15 uur in de ARD ausgestrahlt en ist jetzt in de Mediathek für sechs Monate als Wiederholung im Stream versügbar.

“Tatort” Quiz: Test je kennis over Thiel, Boerne en Co.!

Wat is er gebeurd? Deel je actuele nieuws uit de bioscoop, je favoriete series en films en je recente recensies – op Instagram en Facebook.