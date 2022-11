Zittau klagt gegen Mine hinter der Grenze (nd-aktuell.de)

Das Kraftwerk Turow neben dem gleichnamigen Braunkohletagebau. Die Auswirkungen veranlassen die Stadt Zittau, vor Gericht zu ziehen. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Die Stadt Zittau verklagt die polnische Generaldirektion für Umweltschutz – aus Sorge um ihre historische Bausubstanz. Die stolzen, oft denkmalgeschützten Kaufmannshäuser, Türme und Kirchen, die das Bild der Stadt in Ostsachsen prägen, sind durch einen Tagebau gefährdet, der wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt direkt hinter der Grenze in Polen liegt. Der Braunkohletagebau Turow ist bereits 100 Meter tief; bis 2044 soll er um weitere 20 Meter abgesenkt werden – und damit der Grundwasserspiegel. Studien zufolge könnte dies dazu führen, dass der Boden mitten in Zittau um bis zu 72 Zentimeter absinkt. Alte Mauern werden kaum unbeschadet überstehen.

Zittau hatte wiederholt Bedenken geäußert, während in Polen eine Verlängerung der Betriebserlaubnis für den Tagebau geprüft wurde. Diese war ursprünglich auf 2020 begrenzt; Das mehrheitlich staatliche Unternehmen PEG hatte die Erlaubnis beantragt, den Kohleabbau für mehr als zwei Jahrzehnte fortzusetzen. Bestandteil eines solchen Verfahrens ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist passiert. Nach einem Beschluss des Stadtrats von vergangener Woche wurden Zittaus Einwände jedoch „weitgehend ignoriert“ – sowohl von der Regionaldirektion für Umweltschutz in Breslau als auch von der Generaldirektion in Warschau, bei der Zittau Einspruch einlegte. Von einer „massiven Verletzung berechtigter Interessen der Stadt Zittau und ihrer Einwohner“ ist die Rede. Die Verwaltung betont, dass die einzige Möglichkeit, dies zu korrigieren, darin besteht, eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht in Warschau einzureichen. Weil dafür eine knappe Frist bestand, hat der Stadtrat in einer Sondersitzung zugestimmt. Ziel ist es, die Umweltverträglichkeitsprüfung zu wiederholen.

Der polnische Tagebau liefert Kohle an ein angeschlossenes Kraftwerk, das acht Prozent des polnischen Strombedarfs deckt. Beide Unternehmen gelten auch im Südwestzipfel Polens als wichtige Arbeitgeber. Für ihre Nachbarn ist die Grube jedoch ein permanenter Stolperstein. In tschechischen Grenzdörfern gefährdet die Grundwasserabsenkung die Trinkwasserversorgung; rund 10.000 Menschen sind betroffen. Zittau bezieht sein Trinkwasser aus anderen Quellen. Allerdings werden dort Gefahren für die Standsicherheit von Gebäuden und ein erheblicher Schadstoffeintrag in den Grenzfluss Neiße befürchtet. Auch Lärm und Staub nerven die Anwohner. Umweltschützer verweisen auch auf das CO 2 -Emissionen des Kraftwerks, die im Jahr 2020 bei rund 5,8 Millionen Tonnen lagen.

Da Einwände aus Tschechien nicht ausreichend berücksichtigt wurden, entstand ein beispielloser Konflikt zwischen den Nachbarländern. Prag reichte im Herbst 2020 Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein und zog später gegen Warschau vor den Europäischen Gerichtshof. In einem spektakulären Urteil verbot er den Steinkohlenbergbau in Turow. Weil Polen die Aufforderung ignorierte, wurden im Februar dieses Jahres Bußgelder in Höhe von 500.000 Euro pro Tag verhängt und nach Ablehnung einer Zahlung europäische Subventionen zurückgehalten. Allerdings hatte es damals bereits eine überraschende Einigung zwischen Tschechien und Polen gegeben. Es wurden Entschädigungszahlungen in Höhe von 45 Millionen Euro und der Bau eines Erdwalls vereinbart. Im Oktober reichte der Umweltverband BUND gemeinsam mit europäischen Partnern Klage gegen die Vereinbarung ein.

Einerseits wurde in Zittau immer versucht, den Konflikt nicht auf die Spitze zu treiben. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, „dass wir unseren Nachbarn die Lebensgrundlage entziehen“, sagte Bürgermeister Thomas Zenker (parteilos) einmal. Andererseits hoffte man auf ein Eingreifen des Bundes und des Freistaates Sachsen in Polen. Das ist nicht passiert; der aktuelle Ratsbeschluss spricht von einer „unerklärlichen Untätigkeit des Freistaats“. Als Konsequenz zieht die Stadt nun selbst vor Gericht. Zur Begründung sagte Zenker dem Regionalsender Radio Lausitz: »Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Und eine davon ist: Sie schaden Ihren Nachbarn nicht.« Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini erklärte, Turow bleibe »eindeutig ein grenzüberschreitendes Problem im Herzen Europas«.