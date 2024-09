Freischwebende Kunststücke in schwindelerregender Höhe ohne jegliche Sicherungsausrüstung – das macht einen Zirkusbesuch so spannend und aufregend. Zu einem schweren Unglück kam es nun bei einem Auftritt des Circus Krone in Burghausen im Landkreis Altötting. Ein Akrobat stürzte während einer Vorstellung rund sechs Meter in die Tiefe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei versuchte die 29-Jährige mit ihrem 48-jährigen Partner einen Freischwebetrick vorzuführen. Vor den Augen der Zuschauer rutschte sie dabei aus und stürzte in die Tiefe. Laut Polizei führen die Akrobaten den Trick mithilfe sogenannter Gurte aus, die meist an der Decke befestigt werden.

Zeugenaufruf: Wer hat den Unfall gefilmt?

Der 29-Jährige wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit untersucht. Zeugen, die den Vorfall gefilmt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Circus Krone führt seine Show „Mandanastars in der Manege“ heute noch in Burghausen auf und reist anschließend weiter nach Neumarkt in der Oberpfalz. Laut der Website des Circus Krone wirken bei der Vorstellung 33 Artisten, Dompteure und Clowns aus zehn Nationen mit. Eine Stellungnahme des Circus Krone dazu gibt es bislang nicht.