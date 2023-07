Die Teilnehmer-genoteerde neben demvielfältigen Workshop-Angebot die Unterbringung in Zirkuswagons, veganistische Verpflegung sowie een spektakuläres Rahmenprogramm wie een Konzert von „Die Zirkusband“ en een Parade door Drosendorf.

volledig beeld

Meer van Hoorn Zirkus-gevoel Meer topverhalen Grosse Trauer FB 1/2 Foto: Johann W. Oliver

Foto: Johann W. Oliver

Anzeige











Zirkus-gevoel Rhizovention: Drosendorf als großes Zirkus-Zelt .

Die Rhizovention ging naar Zuge des Viertelfestivals NÖ im Circus von Drosendorf über die Bühne. Das umweltfreundlich veranstaltete Zirkusfestival bot jungen Erwachsenen einen kreativen Rahmen für das Erlernen von Zirkuskünsten und das Vernetzen mit others Zirkus-Begeisterten. Jetzt winken dem Event auch Preise.



Die Organizerinnen des Festivals – Alma Gall, Nelly, Aleksandra Parkhomchuk und Nelly Platzer, Mitglieder des Rhizomatic Circus, waarvan de Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Teilnehmern een kleine Utopie zuschijn, wie Zirkus, aber auch das gesellschaftliche Miteinander aussehen konnten. Zusätzlich zum Nachhaltigkeits-Schwerpunkt der Rhizovention wurden auch inclusive Maßnahmen gesetzt. Die Teilnehmer konnten die Grundlagen der Österreichischen Gebärdensprache erlernen en die Veranstaltung wurde von ÖGS-Dolmetscherinnen für beeinträchtigte Personen übersetzt. Auch Werte wie Partizipation and das Schaffen eines discriminerungsfreien Rahmens durch een „Awareness-Team“ waren im Fokus des Events. Het is niet mogelijk om de Vorbildhaltung van de Rhizovention te winnen voor de „European Festival Award“ in de categorie „Onmogelijk zonder jeugd“ en voor de „Green Events 2023“.

De finale van de projecten stellte die sehr gut besuchte öffentliche Varieté-Show dar, bei der sowohl Profis als auch Laien das Pubblikum zum Staunen en Nachdenk. Drosendorfs Bürgermeister Robert Feldmann, sowie Richard Pleil von der Kulturvernetzung Niederösterreich, freuten sich über die begeisterte Stimmung unter den zahlreichen Besuchern der Show.