Zipline onthult vandaag zijn nieuwe drone-bezorgplatform dat volgens het bedrijf in staat is om in 10 minuten een bezorging van 10 mijl te doen, waarbij pakketten nauwkeurig op kleine doelen worden geplaatst, zoals een terrastafel of de trap aan de voorkant van een huis.

De nieuwe drone, die Zipline de Platform 2 (P2) Zip noemt, maakt gebruik van een systeem van draden die het pakket naar beneden laten gaan in een schattige kleine minibusachtige container die het bedrijf beschrijft als een “bezorgingsdroid”. De P2 Zip zweeft meer dan 300 voet boven de grond bij het afleverpunt en houdt zijn bladen en geluid weg van mensen (en bomen en draden en gebouwen) om in plaats daarvan zijn vastgebonden droid neer te laten.

De droid kan met propellers sturen terwijl hij naar beneden komt, landt en laat zijn lading zachtjes vallen.

Het bezorgsysteem van de P2 is ontworpen om te werken als een vrijstaand dok waar werknemers naar buiten kunnen lopen en een droid kunnen laden, of het kan in een gebouw worden geïnstalleerd, waar een droid door een tunnel kan worden neergelaten en kan wachten tot iemand hem laadt. Het idee hier is dat de vliegende Zips leveringen van meerdere bedrijven kunnen bedienen, waarbij ze hun lading van verschillende dokken kunnen ophalen als dat nodig is, waardoor wordt voorkomen dat elke locatie zijn eigen drone-opstelling moet beheren.

Net als bij Wing’s nieuw aangekondigde bezorgnetwerk, zegt Zipline dat de P2 dynamisch van dock naar dock kan gaan om op te laden als dat nodig is en klaar is om bestellingen op te nemen. P2 kan tot 24 mijl enkele reis afleggen zonder lading en tot 10 mijl terwijl hij zes tot acht pond aan gewicht draagt. Ter vergelijking: de drone van Wing kan ongeveer drie pond dragen en is technisch in staat om tot 12 mijl in één richting te vliegen.

De bezorgdrone laat het pakket van onderaf los. Afbeelding: Zipline