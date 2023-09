Die Federal Reserve hat in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung die Zinssätze stabil gehalten, gleichzeitig aber auch angedeutet, dass sie immer noch mit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende und weniger Zinssenkungen als zuvor angekündigt im nächsten Jahr rechnet. Diese endgültige Erhöhung würde, sofern sie realisiert wird, für diesen Zyklus genügen, so die Prognosen, die die Zentralbank am Ende ihrer zweitägigen Sitzung veröffentlichte. Wenn die Fed diesen Schritt durchführt, würde sie seit Beginn der geldpolitischen Straffung im März 2022 ein ganzes Dutzend Zinserhöhungen vornehmen. Die Märkte hatten bei dieser Sitzung völlige Untätigkeit eingepreist, was den Leitzins in einem angestrebten Bereich zwischen 5,25 % und 5,5 % hielt, dem höchsten Stand seit etwa 22 Jahren. Der Zinssatz legt fest, was die Banken einander für die Übernachtkredite berechnen, wirkt sich aber auch auf viele Formen der Verbraucherschulden aus. Obwohl mit einer Nichterhöhung gerechnet wurde, herrschte erhebliche Unsicherheit darüber, wie der Offenmarktausschuss der US-Notenbank, der die Zinssätze festlegt, von hier aus vorgehen würde. Den am Mittwoch veröffentlichten Dokumenten zufolge scheint die Tendenz zu einer restriktiveren Politik und einem längerfristig höheren Ansatz bei den Zinssätzen zu liegen. Dieser Ausblick belastete zunächst den Markt, da der S&P 500 unmittelbar nach der Ankündigung fiel. Allerdings schwankten die Aktienkurse, als Fed-Vorsitzender Jerome Powell während einer Pressekonferenz Fragen beantwortete, und notierten zuletzt im Minus. „Wir sind in der Lage, sorgfältig vorzugehen, um das Ausmaß einer weiteren Verschärfung der Politik zu bestimmen“, sagte Powell. Er fügte jedoch hinzu, dass die Zentralbank gerne weitere Fortschritte im Kampf gegen die Inflation sehen würde. „Wir wollen wirklich überzeugende Beweise dafür sehen, dass wir das angemessene Niveau erreicht haben, und wir sehen Fortschritte und das begrüßen wir. Aber wissen Sie, wir müssen weitere Fortschritte sehen, bevor wir bereit sind, zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen.“ er sagte. Die im Dot-Plot der Fed veröffentlichten Prognosen zeigten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr und dann zweier Senkungen im Jahr 2024, also zwei weniger als bei der letzten Aktualisierung im Juni angegeben. Damit würde der Leitzins bei etwa 5,1 % liegen. Die Darstellung ermöglicht es den Mitgliedern, anonym anzugeben, in welche Richtung sich die Kurse ihrer Meinung nach entwickeln werden. Zwölf Teilnehmer der Sitzung befürworteten die zusätzliche Erhöhung, sieben lehnten sie ab. Das brachte einen mehr in die Opposition als bei der Juni-Sitzung. Die kürzlich bestätigte Fed-Gouverneurin Adriana Kugler war bei der letzten Sitzung kein Wähler. Auch die Prognose für den Leitzins der US-Notenbank stieg für 2025 an, wobei der mittlere Ausblick bei 3,9 % liegt, verglichen mit 3,4 % zuvor. Längerfristig wiesen die FOMC-Mitglieder erneut auf einen Leitzins von 2,9 % im Jahr 2026 hin. Das liegt über dem, was die Fed als „neutralen“ Zinssatz ansieht, der weder stimulierend noch restriktiv für das Wachstum ist. Dies war das erste Mal, dass der Ausschuss einen Ausblick auf das Jahr 2026 gab. Der langfristig erwartete neutrale Zinssatz blieb bei 2,5 %.

Wirtschaftswachstum höher gesehen

Zusammen mit den Zinsprognosen haben die Mitglieder auch ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich nach oben korrigiert, sodass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich um 2,1 % steigen wird. Das war mehr als das Doppelte der Juni-Schätzung und deutet darauf hin, dass die Mitglieder in absehbarer Zeit nicht mit einer Rezession rechnen. Die BIP-Prognose für 2024 stieg von 1,1 % auf 1,5 %.

Die erwartete Inflationsrate, gemessen am Kernpreisindex der privaten Konsumausgaben, sank ebenfalls auf 3,7 %, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Juni entspricht, ebenso wie die Aussichten für die Arbeitslosigkeit, die nun bei 3,8 % prognostiziert werden, verglichen mit 4,1 % zuvor. In der Erklärung nach der Sitzung gab es einige Änderungen, die die Anpassung der Wirtschaftsaussichten widerspiegelten. Der Ausschuss bezeichnete die Wirtschaftstätigkeit als „in einem soliden Tempo expandierend“, verglichen mit „moderat“ in früheren Stellungnahmen. Es wurde auch festgestellt, dass sich der Beschäftigungszuwachs „in den letzten Monaten verlangsamt hat, aber weiterhin stark ist“. Dies steht im Gegensatz zu früheren Formulierungen, in denen das Beschäftigungsbild als „robust“ beschrieben wurde. Zusätzlich dazu, dass die Fed die Zinsen auf einem relativ hohen Niveau hält, reduziert sie weiterhin ihre Anleihenbestände, ein Prozess, der die Zentralbankbilanz seit Juni 2022 um rund 815 Milliarden US-Dollar gekürzt hat. Die Fed lässt bis zu 95 Milliarden US-Dollar an Erlösen aus der Fälligkeit zu Anleihen jeden Monat abzustoßen, statt sie wieder anzulegen.

Eine Verlagerung hin zu einer ausgewogeneren Sichtweise

Die Machenschaften der Fed kommen zu einem heiklen Zeitpunkt für die US-Wirtschaft. In jüngsten öffentlichen Auftritten haben Fed-Beamte einen Denkwandel angedeutet: weg von der Überzeugung, dass es besser sei, zu viel zu tun, um die Inflation zu senken, hin zu einer neuen, ausgewogeneren Sichtweise. Dies ist teilweise auf die vermeintlich verzögerten Auswirkungen der Zinserhöhungen zurückzuführen, die die härteste Geldpolitik der Fed seit den frühen 1980er Jahren darstellten. Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Zentralbank ihre sanfte Landung zur Senkung der Inflation noch erreichen könnte, ohne die Wirtschaft in eine tiefe Rezession zu stürzen. Die Zukunft bleibt jedoch alles andere als sicher, und Fed-Beamte haben ihre Vorsicht zum Ausdruck gebracht, weil sie nicht zu früh den Sieg verkünden könnten. „Wir haben, wie viele andere auch, damit gerechnet, die restriktive Haltung zu sehen, die Powell in Jackson Hole angedeutet hat“, sagte Alexandra Wilson-Elizondo, stellvertretende Chief Investment Officer für Multi-Asset-Strategien bei Goldman Sachs Asset Management. „Allerdings war die Veröffentlichung restriktiver als erwartet. Während ein Teil der vergangenen geldpolitischen Straffungen noch in Vorbereitung ist, kann die Fed in den Abwartemodus gehen, daher die Pause. Das Hauptrisiko bleibt jedoch, dass ihr größtes Kapital, die Anti-Geldpolitik, geschädigt wird.“ – Glaubwürdigkeit der Inflation, was die Bevorzugung einer aggressiven Reaktionsfunktion rechtfertigt.“