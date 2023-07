Fast hätten die deutschen Radsportfans bei der Tour de France noch einmal jubeln können. Seit der zwölften Etappe der Tour 2021, als Nils Politt siegte, gab es keinen deutschen Etappensieger mehr. Daran konnte auch Georg Zimmermann im Zielsprint am Dienstag nichts ändern. Auf der zehnten Etappe von Vulcania nach Issoire griff er aus einer Ausreißergruppe zu früh an und musste sich im Schlusssprint dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben.

Knapp einen Kilometer vor dem Ziel startete Zimmermann einen Angriff, wurde aber von Bilbao überholt. 131 Kilometer vor dem Ziel hatte sich Zimmermann einer Ausreißergruppe angeschlossen. Er war bis zum Schluss an der Spitze. Nach seinem sensationellen Etappensieg beim Critérium du Dauphiné Anfang Juni feierte Zimmermann, der zum dritten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt, seine beste Tour-Platzierung aller Zeiten. Auch 2022 wurde er auf der zehnten Etappe Sechster.

Zimmermann: „Das größte Ziel meiner Karriere verfehlt“

„Im Moment fällt es mir extrem schwer, das einzuordnen“, sagte der 25-Jährige vom Team Intermarché-Circus-Wanty nach „Man sollte sich bei der Tour de France wirklich keine Chance entgehen lassen, weil es super schwierig ist, irgendwie.“ Ich komme in die Situation, dass man etwas abstauben kann. Die Tatsache, dass ich das größte Ziel meiner Karriere um zwei, drei Meter verfehlt habe, ist also wichtiger als die Tatsache, dass ich mich über den zweiten Platz und meine guten Beine freuen kann.“

An der Gesamtwertung hat sich am Dienstag nichts geändert, Jonas Vingegaard liegt weiterhin in Führung. Am Mittwoch dürften die Sprinter auf der elften Etappe gute Karten haben. Nach einem hügeligen Start auf den 179,8 Kilometern zwischen Clermont-Ferrand und Moulins wird es gegen Ende deutlich flacher.