Aandelen van Zillow knalde woensdag met meer dan 3% tijdens uitgebreide handel nadat het bedrijf de cijfers over het vierde kwartaal bekendmaakte die de verwachtingen van analisten op het gebied van top- en bottom-line overtroffen.

Dit is hoe het bedrijf het deed:

Winst per aandeel: 21 cent aangepast versus 7 cent verwacht door analisten, volgens Refinitiv

21 cent aangepast versus 7 cent verwacht door analisten, volgens Refinitiv Winst: $ 435 miljoen versus $ 415 miljoen verwacht door analisten, volgens Rfinitiv

Het digitale vastgoedbedrijf rapporteerde een geconsolideerd nettoverlies van $ 72 miljoen voor het kwartaal en een geconsolideerde aangepaste EBITDA van $ 73 miljoen voor dezelfde periode.

De omzet van het segment Internet, Media en Technologie van het bedrijf bedroeg $ 417 miljoen, een daling van 14% op jaarbasis. Dat segment, dat het grootste deel van de activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigt, omvat verschillende diensten voor agenten en consumenten.

Het verkeer naar de mobiele apps en websites van Zillow bereikte 198 miljoen gemiddelde maandelijkse unieke gebruikers voor het vierde kwartaal, gelijk op jaarbasis.

De huurinkomsten van Zillow stegen jaar op jaar met 13% tot $ 68 miljoen. Het bedrijf zei dat het veel verkeer en groei in meergezinswoningen bleef zien.

Het bedrijf kondigde aan dat het in 2021 stopt met het kopen van huizen.

“Terwijl we in 2022 door een langzame en moeilijke huizenmarkt navigeerden, hielden we onze ogen gericht op de toekomst – onze visie om de super-app voor woningen te bouwen”, zei mede-oprichter en CEO van Zillow, Rich Barton, in de release.

Het bedrijf houdt zijn driemaandelijkse call met investeerders om 17.00 uur ET.