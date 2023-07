Melden Sie sich für die CNN-Newsletterreihe „Adulthood, But Better“ an. Unser siebenteiliger Ratgeber enthält hilfreiche Tipps zur Tilgung von Studienkrediten, zur Gehaltsverhandlung, zum Kreditaufbau und mehr.





Es gab eine Zeit, in der Juliana Olarte, eine 26-jährige Reisepublizistin, die in New York City lebt, nicht herausfinden konnte, wo sie aus Generationensicht hineinpasste.

Ihre 16-jährige Schwester der Generation Z nennt Olarte manchmal „frech“, sagte sie. Laut Olarte verwendet die Generation Z den Begriff, um sich auf „Millennial-Dinge zu beziehen, die irgendwie uncool oder eklig sind“.

„Meine Schwester sieht mich als junge Millennials, und Millennials sehen mich als Gen Z“, sagte sie.

Der Begriff Millennial (auch als Generation Y bekannt) bezieht sich nach Angaben des Pew Research Center auf alle, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden, und Gen Z bezieht sich auf alle, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden.

An der verschwommenen Grenze zwischen den beiden Generationen, zwischen Gen Y und Z, leben die Zillennials.

„Als ich im College zum ersten Mal den Begriff Zillennial hörte, dachte ich: ‚Das bin ich‘“, sagte Olarte.

Kennen Sie den Begriff nicht? Es ist eine winzige Gruppe.

„Zillennials beziehen sich auf eine kleine Kohorte, die zwischen den frühen 1990er und frühen 2000er Jahren geboren wurde“, sagte Deborah Carr, Professorin für Soziologie und Direktorin des Center for Innovation in Social Science an der Boston University. „Sie stehen an der Schwelle zwischen Gen Z und Millennial, daher das Mashup-Label von Zillennial.“

Mitglieder dieser Mikrogeneration, grob definiert als Anfang bis Mitte 20, haben in ihrem relativ kurzen Leben viele Widrigkeiten erlebt und überwunden, sagte Carr per E-Mail.

„Sie waren Babys und Kinder, als der 11. September zuschlug, und kennen das Leben vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen, dem grassierenden inländischen Terrorismus und anderen beängstigenden Bedrohungen nicht“, sagte sie. „Sie haben während der Pandemie das College besucht und wichtige soziale Aspekte verpasst.“

Zillennials wurden ungefähr zwischen 1992 und 2002 geboren, aber es gibt keinen einheitlichen Grenzwert, über den sich Experten einig sind, sagte Carr.

Fragen Sie jedoch einen Zillennial, und er wird Ihnen vielleicht sagen, wer er ist.

Olartes Schwester und andere Mitglieder der „Gen Z sind mit einem Telefon in der Hand und mit sozialen Medien aufgewachsen – sie haben nichts verpasst“, sagte Olarte. Ein Jahrzehnt zuvor „hatten wir den iPod Touch, um Musik online herunterzuladen, und machten YouTube-zu-MP3-Konverter.“

Die unterschiedliche Art und Weise, wie Generationen mit Technologie aufwachsen und sie nutzen, ist ein starkes Unterscheidungsmerkmal bei der Definition von Generationen.

Die Zillennials bilden die Grenze zwischen den Generationen der Millennials, die als digitale Pioniere gelten, und der Generation Z, die als Digital Natives gelten, die das Leben vor Bildschirmen noch nie erlebt haben.

„Wir sind unser ganzes Leben lang mit Technologie aufgewachsen, aber wir sind keine TikTok-Tänzer wie die Generation Z, waren aber auch nicht auf MySpace wie die Millennials“, sagte Sabrina Grimaldi, 23. Im Jahr 2021 startete sie Zillennial Zine, eine überwiegend online verfügbare Website für ihre Mikrogeneration.

Grimaldi hat ein jüngeres Geschwisterchen, das der Generation Z angehört, und ein älteres, das ein Millennial ist. „Mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt, dass ich ein Millennial oder eine neue Generation Zer bin. Ich kann wirklich beides nachvollziehen, aber auch überhaupt nicht“, sagte sie.

Die beliebtesten Artikel auf ihrer Website befassten sich mit Themen wie dem, was man zu Harry Styles- und Taylor Swift-Konzerten anziehen sollte, „den besten gemütlichen Nintendo Switch-Spielen“ und Rezepten, die vom Utah-Dirty-Soda-Trend auf TikTok inspiriert waren, bei dem man Sahne in Limonade gießt, sagte Grimaldi.

Zu den Prominenten, die sie als Teil ihrer Zillennial-Kohorte betrachtet, gehören Zendaya und die amerikanische Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter.

„Wir sind eine Art seltsames Zwischending, über das niemand spricht, das auch jung ist und Dinge herausfindet, am Anfang unserer Karriere steht und als Erwachsene die Welt entdeckt“, sagte sie. „Das am meisten missverstandene Ding an uns ist wahrscheinlich unsere Existenz.“

Zusätzlich zu einer gemeinsamen Beziehung zur Technologie teilen Mitglieder einer Generation oder Geburtskohorte häufig wichtige Lebenserfahrungen, sagte Carr.

Für die sogenannte größte Generation gehöre dazu auch die Einberufung während des Zweiten Weltkriegs, sagte sie. Für einige Babyboomer ist es eine Gemeinsamkeit, in den turbulenten 1960er Jahren zusammen aufgewachsen zu sein. Nach den Babyboomern kam die Generation X von Mitte der 1960er bis 1980.

Die Generation Z besuchte während der Pandemie die High School und verpasste wichtige Meilensteine ​​in der Jugend. Für Amerikaner könnten dies Abschlussbälle und traditionelle Abschlussfeiern sein.

„Einige Generationen lehnen die Etiketten ab, die ihnen von anderen gegeben werden, und einige Generationen nehmen den Namen an, wenn sie das Gefühl haben, dass er zu ihnen und ihren Werten oder Unterschieden passt“, sagte Jason Dorsey, Generationenforscher und Präsident des Center for Generational Kinetics, einem Generationenforschungsunternehmen.

„Wir stellen fest, dass Zillennials sich oft von den negativen Millennial-Schlagzeilen abwenden, die sie zu vermeiden versuchen oder die sie nicht reproduzieren, wie zum Beispiel die Clickbait-Geschichten darüber, wie sie sich als Erwachsene verhalten oder zu hohe Erwartungen haben“, sagte er per E-Mail und wies darauf hin, dass Zillennials sich auch von Teenagern und Jugendtrends abwenden, die sich zu jung anfühlen.

Auch einige Millennials meiden das Etikett, das ihnen gegeben wurde, weil sie glauben, dass es eine negative Konnotation hat und sie unterschätzt, sagte Dorsey.

„Tatsächlich sind sie im Gegensatz zu vielen populären Memes über nicht arbeitende Millennials oft die größte Generation in der Belegschaft eines Unternehmens und häufig die größte Generation von Managern“, sagte er.

Während die Zillennials oft das Gefühl haben, weder zur Generation Z noch zu den Millennials zu passen, sagte Dorsey, dass die mittlere Zone, die sie besetzen, ihre eigenen Vorteile habe.

„In unserem Forschungszentrum haben wir gesehen, dass Cusper wie die Zillennials am Ende oft im Vorteil sind, weil sie dadurch tendenziell besser auf beide Generationen vor und nach ihrer eigenen achten“, sagte er.

Untersuchungen seines Unternehmens haben gezeigt, dass die Generation Z stärker mit sozialen Belangen verbunden ist als die Millennials, wobei die Zillennials in ähnlicher Weise stärker an sozialen Themen interessiert sind als die Millennials.

Den Menschen der Generation Z „liegt der Umweltschutz sehr am Herzen, sie versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ihren Plastikmüll zu reduzieren.“ sagte Grimaldi.

Schon in jungen Jahren hätten die Zillennials die Auswirkungen des Klimawandels kennengelernt, sagte Carr. „Sie sind sich der Bedrohungen für den Planeten sehr bewusst – wissen aber auch, dass sie eine wichtige Rolle bei der Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks spielen können (Think, Greta Thunberg)“, sagte sie.

Aber die Stereotypen, die die Gesellschaft über Generationen hinweg schafft, sind nur Stereotypen, sagte Carr.

„Wir müssen uns daran erinnern, dass jede Generation junger Menschen ihre eigenen Probleme hat“, sagte sie, „und dass sie so gut wie möglich mit der Welt zurechtkommen, die frühere Generationen für sie geschaffen haben.“

Philip Cohen, Soziologieprofessor an der University of Maryland, bezeichnet Generationenbezeichnungen als bedeutungslos.

„Marketer und Modefluencer werden die Ersten sein wollen, die eine ‚Generation‘ oder ‚Mikrogeneration‘ für Klicks und Follower benennen“, schrieb Cohen per E-Mail. „Aber es ist sinnlos, dies zu tun, bevor wir nicht wissen, was wir studieren und warum.“

Er fügte hinzu: „Die Sozialwissenschaft schenkt dem Diskurs über ‚Generationen‘ nicht viel Aufmerksamkeit, weil es sich meist um einen oberflächlichen Hype handelt.“

Erzählen Sie das jedoch mal einem Zillennial.

Grimaldi glaubt, dass es an jeder Generation liegt, sich zusammenzuschließen, um die nächste Gruppe von Menschen zu unterstützen, die nach ihr heranwachsen – umso besser, um eine bessere Zukunft für alle zu gewährleisten. Und ihre Generation, sagte sie, sei bereits dabei.

„Jedes Mal, wenn eine neue Generation auftaucht, gibt es einen Streit darüber, wer scheiße ist und warum sie scheiße sind, und ich denke, als Zillennials versuchen wir, das so weit wie möglich zu verhindern“, sagte Grimaldi. „Wir müssen nicht jede neue Generation hassen.

„Wir alle ziehen gemeinsam diese neuen Generationen groß. Konzentrieren wir uns darauf, gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen.“