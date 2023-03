De Hindi-talige actiethriller “Pathaan”, die op 25 januari 2023 in India werd uitgebracht, is de eerste film van Bollywood-superster Shah Rukh Khan na een onderbreking van vier jaar.

Op het moment van schrijven heeft het een brutowinst van $ 122 miljoen (€ 115 miljoen) aan de wereldwijde kassa, waarmee verschillende records zijn verbroken. Behalve dat het momenteel de best scorende Hindi-film aller tijden is, is het tot nu toe de zevende best scorende film van 2023 wereldwijd.

In een scène uit de film zinspelen de 57-jarige acteur, in de volksmond bekend als SRK, en zijn co-ster Salman Khan in een cameo-rol op het gebrek aan waardige opvolgers in de Hindi-filmindustrie.

Hoewel bedoeld als een grap, verschilt het niet zo veel van de werkelijkheid. Tot op heden heeft de Hindi filmindustrie of “Bollywood” geen enkele andere ster het niveau van de “Three Khans” zien bereiken. Dit trio, bestaande uit Shah Rukh, Salman en Aamir Khan – allemaal achter in de vijftig en niet aan elkaar verwant – domineert al tientallen jaren de industrie.

Aamir Khan hier gezien met Kareena Kapoor Khan in een scène uit ‘Laal Singh Chaddha’ — een remake van ‘Forrest Gump’ Afbeelding: Paramount Pictures/Everett Collection/foto alliantie

Stervend tijdperk van Bollywood?

“Er is zeker een gevoel van nostalgie aan verbonden, het gevoel dat ze een geleidelijk stervend tijdperk van Hindi-cinema vertegenwoordigen. Ze hebben ook tientallen jaren besteed aan het opbouwen van een solide basis van bewonderaars”, zegt Rosheena Zehra, redacteur en curator bij Shorted, een kortfilm. filmcuratieplatform, vertelde DW.

Zehra legde verder uit hoe elke Khan een plekje had veroverd – Shah Rukh als de koning van de romantiek, Salman als de “bhai” of broer en Aamir als de intellectueel – voor een heel specifiek soort cinema dat geen van de acteurs na hen heeft gevestigd.

Alle drie begonnen hun filmcarrière rond dezelfde tijd, maar hadden verschillende reizen. Aamir en Salman komen uit acterende dynastieën in Bollywood, terwijl Shah Rukh een buitenstaander was uit de hoofdstad van India, New Delhi. Aamir liep geleidelijk achter op de andere twee in termen van kwantiteit en populariteit van films.

Shah Rukh Khan staat op een speciaal platform bij zijn huis vanwaar hij zwaait naar de menigte fans beneden Afbeelding: Divyakant Solanki/dpa/picture Alliance

Ongeacht hoe hun films het deden in theaters of de mening van critici, de Khans genieten een enorme populariteit bij het publiek. Met hun charisma en meer dan levensgrote aanwezigheid hebben ze fans van alle leeftijden en rangen en standen.

Shah Rukh en Salman Khan komen vaak naar buiten en staan ​​op platforms die zijn opgericht bij hun respectievelijke woningen, namelijk “Mannat” en “Galaxy”, en zwaaien naar hun fans, vooral bij gelegenheden zoals hun verjaardagen of festivals zoals Eid. Toeristen naar Mumbai komen ook vaak langs om hun huizen te bekijken.

“Om iemand als een superster te beschouwen, moet er een element van waanidee zijn dat als ik een uitkijkplatform beklim, er honderden mensen moeten wachten tot ik naar me zwaai. Alle anderen zijn een acteur, een ster, maar zijn een superster vereist waanideeën. Er is ook de overtuiging dat ‘als ik een film maak, mensen naar me zullen komen kijken’, “vertelde Abhishek Mande Bhot, schrijver en voormalig digitaal redacteur van GQ India aan DW.

Een actiester op 57: Salman Khan hier te zien in de film ‘Tiger Zinda Hai’ – of ‘Tiger is Alive’ Afbeelding: Everett Collection/foto alliantie

Shah Rukh doelwit van hindoe-nationalisten

Studente Rashi* en haar vriendengroep hebben binnen een maand twee keer naar “Pathaan” gekeken. “We gaan het een derde keer bekijken, en misschien een vierde!” Hoewel ze de film niet zo geweldig vindt, gaan ze hem allemaal bekijken voor Shah Rukh Khan. “Na wat hij heeft meegemaakt met de arrestatie van zijn zoon en de polarisatie in het land, is hij alleen maar positief gebleven en willen we hem onze steun betuigen”, vertelde ze aan DW.

De zoon van Shah Rukh, Aryan Khan, werd vorig jaar gearresteerd en vastgehouden op beschuldiging van drugs, hoewel velen geloofden dat de acteur onterecht het doelwit was omdat hij een moslimster was in een land met toenemende anti-islamitische sentimenten.

Enkele marginale hindoegroepen hadden ook geprotesteerd tegen een lied in “Pathaan”, waarin acteur Deepika Padukone wordt gezien in een saffraanbikini. De kleur saffraan heeft betekenis in het hindoeïsme en is door sommige Hindutva-groepen overgenomen als de kleur van hun vlaggen.

De Khans worden vaak gecombineerd met veel jongere co-sterren: SRK is hier te zien met Deepika Padukone, 20 jaar jonger dan hij Afbeelding: DESI ENTERTAINMENT PARIJS

De populariteit van de Khans wekt vaak de woede van extremistische Hindutva-trollen op sociale media, met toenemende aanvallen op moslims in India. Shah Rukh en Salman hebben grotendeels afgezien van het openlijk uiten van hun politieke opvattingen.

“Een superster is ook iemand die de natie hoop geeft in deze donkere en polariserende tijden. Door al deze moeilijkheden bleef SRK een waardig stilzwijgen bewaren. En toen gaf hij ons door zijn film allemaal een weekend hoop. Kun je je voorstellen dat iemand anders dat doet? Dat?” vraagt ​​Abhishek Mande Bhot.

Wat maakt een ster ‘super’

Naarmate Indiase films gelikter en gestileerder werden, hebben de Khans zich ook aangepast aan veranderende tijden en spreken ze nu ook jongere generaties aan.

“De Khans zijn ook een van de eersten die het belang van fitness inzien. Alle drie werkten ze aan het krijgen van sixpacks en ze zien er geloofwaardig uit als de helden. Dit is wat hen onderscheidt van de vorige generaties, die niet de hoofdrol konden spelen van een film omdat ze er oud uitzagen”, legt Abhishek Mande Bhot uit.

Hoewel er getalenteerde jongere acteurs zijn, zoals de immens populaire Ranbir Kapoor en Ranveer Singh en ook vrouwelijke acteurs zoals Deepika Padukone en Alia Bhatt, denken waarnemers uit de industrie dat ze de status van “superster” niet zullen bereiken omdat het concept niet veel langer zal bestaan. De wereldwijde pandemie en lockdowns waren een tegenslag voor verschillende Bollywood-sterren. Met de opkomst van online streamingdiensten heeft het Indiase publiek nu toegang tot entertainment dat veel verder gaat dan de reguliere bioscoop.

“De nieuwere acteurs hebben zichzelf ook overbelicht via sociale media, waardoor ze veel hebben weggenomen van de mythe van een superster, het mysterie en de uitstraling die hen zo ongeveer hebben gemaakt tot wie ze zijn. Nu moet ik gewoon Instagram openen om te zien wat een acteur doet. training of laatste maaltijd of vakantie eruit ziet. Waar zit de ‘super’ daarin?” vraagt ​​Rosheena Zehra.

*Volledige naam is niet gepubliceerd om de identiteit van de geïnterviewde te beschermen.

Bewerkt door: Brenda Haas