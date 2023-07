Bei einem Spaziergang durch die Cafés und Restaurants in Beirut ist es unmöglich, den intensiven Geruch von fruchtigem Tabak zu bemerken, der aus Wasserpfeifen in die Nase dringt.

Wasserpfeife, vor Ort auch Narghile oder Shisha genannt, ist eine Wasserpfeife, die zum Rauchen von Tabak oder aromatisiertem Tabak (oder Moassal) verwendet wird. Das Rauchen einer Wasserpfeife ist im Libanon nicht nur eine Art zu rauchen, sondern auch eine gesellschaftliche Aktivität, eine Tradition und ein Ritual, das sowohl von Männern als auch von Frauen aus allen Gesellschaftsschichten genossen wird.

Holzkohle wird zum Erhitzen des Tabaks in einer Wasserpfeife verwendet, wodurch Rauch entsteht, der durch das Wasser dringt, bevor er inhaliert wird Bild: picture-alliance/dpa/S.Strache

Tony, 28, arbeitet in einem Café in Furn El-Chebbak, etwas außerhalb der libanesischen Hauptstadt. Dort nimmt er glühende Holzkohlestücke aus einer geschwärzten Kohlenpfanne und legt sie auf den Shisha-Kopf. Der Kopf besteht aus aromatisiertem Tabak, der mit perforierter Alufolie umhüllt ist. Tony beeilt sich, einem Kunden die heiße Wasserpfeife zu bringen.

„Wir haben Hunderte von Kunden pro Tag. Viele von ihnen sind Stammkunden. Sie kommen hierher, um sich zu entspannen und ihren Problemen zu entfliehen“, sagte er der DW.

Für viele Libanesen ist das Rauchen von Wasserpfeifen nach wie vor eines der wenigen Dinge, die in einem Land, das seit Ende 2019 in einer Wirtschaftskrise steckt, noch erschwinglich sind. Doch trotz der Wirtschaftskrise ist das Rauchen von Wasserpfeifen für den Großteil der Bevölkerung nach wie vor eine beliebte Wahl.

Das Rauchen von Zigarren hingegen ist zu einem Privileg der wohlhabenden Elite geworden, die sich diesen Luxus leisten kann. Dieser Trend verdeutlicht, wie die Wirtschaftskrise das Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich verschärft hat.

Stress mit Wasserpfeife ausatmen

Somar, 28, entspannt sich mit seinem Freund vor einem Café und raucht eine Wasserpfeife mit Tabak mit Apfelgeschmack, nachdem er seine Arbeit in einer Haartransplantationsklinik beendet hat.

Das Rauchen von Narghile sei hier im Libanon weithin bekannt, sagt er. „Jeder liebt es. Wenn man nach der Arbeit raucht, verliert man alles aus dem Kopf und man fühlt sich glücklich und vom Stress befreit“, sagte er der DW.

Somar zahlt 3 $ (2,70 €) für das Rauchen von Shisha im Café, erwähnte jedoch, dass einige Cafés je nach Standort und Qualität des Tabaks und des Service bis zu 10 $ verlangen könnten.

Das Rauchen von Wasserpfeifen ist im Libanon weit verbreitet, allerdings ist es nicht unbedingt für jeden ein profitables Geschäft.

Mazen, 35, hat einen kleinen Laden in einem sunnitischen Viertel von Beirut. Er sagte der DW, dass sein Geschäft nicht gut laufe. „Während der Covid-19-Pandemie war es besser, als der Lockdown herrschte. Alle haben zu Hause auf dem Balkon Shisha geraucht. Aber jetzt ist das Geschäft trotz meiner niedrigen Preise zurückgegangen.“

Mazen verkauft alles, was Sie zum Rauchen zu Hause brauchen. Seine Holzkohle ist billig, 1,5 Dollar pro Kilogramm (2,2 Pfund) Bild: Dario Sabaghi ​​/DW

Ein paar Blocks weiter kauft der 35-jährige Hammad in einem kleinen Laden, in dessen Schaufenster bunte Wasserpfeifen ausgestellt sind, eine Shisha-Tabakdose. „Wir haben Spaß an der Shisha nach der Arbeit und lieben es, aromatisierten Tabak zu mixen“, sagt der 35-jährige IT-Techniker im Gespräch mit der DW.

Nachdem Hammed gegangen ist, erzählt der Ladenbesitzer Tarek Adada, 41, der DW, dass sein Geschäft gut laufe. „Die Leute rauchen zu Hause. Sie haben nichts zu tun“, sagte er.

Aber nicht jeder kann es sich leisten, jeden Tag Wasserpfeife zu rauchen. Für Samir, einen Rentner in seinen 70ern, ist das Rauchen von Shisha zur Gewohnheit geworden. „Das Rauchen von Tabak mit Apfelgeschmack ist für mich zu einem Zeitvertreib geworden. Es ist kein Vergnügen. Ich versuche, jeden Tag anderthalb Stunden lang zu rauchen, aber ich kann es mir nicht jeden Tag leisten, selbst wenn es mich im Café etwa 2 Dollar kostet.“

Laut Zahlen der Tabak- und Tabakinventarabteilung (Al-Regie), die von der Lokalzeitung Al-Modon veröffentlicht wurden, ist die Zahl der Zigarettenraucher im Libanon in den letzten Jahren stabil geblieben. Allerdings hat sich das Segment der Wasserpfeifenraucher deutlich vergrößert und seine Größe mehr als verdoppelt.

Die Produktion von Wasserpfeifenmelasse ist deutlich gestiegen, von etwa 228.139 Kisten im Jahr 2020 auf 592.251 im Jahr 2022. Die Melasseproduktion im Libanon hat sich während der Wirtschaftskrise zwischen 2020 und 2022 mehr als verdoppelt. Für die kommenden Jahre wird ein weiteres Wachstum erwartet.

Sind Zigarren im Libanon zum Statussymbol geworden?

Ende Mai veröffentlichte Statista, ein in Deutschland ansässiges Statistikportal, einen überraschenden Bericht, der besagte, dass Libanesen im Jahr 2022 weltweit die höchsten Ausgaben für Zigarren hätten.

Deepanshu Onkar, ein externer Analyst bei Statista, sagte der DW, dass der Libanon eine deutlich höhere Raucherquote habe als andere Länder. Onkar sagte auch, dass Tabakprodukte unelastische Güter seien und dass Zigarren aufgrund ihrer Luxusattraktivität und ihres Premiumisierungstrends von der Wirtschaftskrise verschont blieben.

„Wer über die Mittel verfügt, sie sich leisten zu können, ist weniger bereit, Opfer zu bringen“, sagte er.

Hinzu kommt eine steigende Inflation hat zu etwas höheren Preisen geführt. Doch Verbraucher, die Luxus- und Premiumprodukte suchen, sind bereit, mehr zu zahlen, was zum Wachstum des Marktes beiträgt.

Woody Ghsoubi, 35, leitet zusammen mit seiner Frau und Geschäftspartnerin Najat Abdo, 37, den Club Mareva Beirut, einen Zigarrenclub in der libanesischen Hauptstadt. Er sagte der DW, dass Zigarren nicht per se Luxusprodukte seien, aber im Libanon würden die Menschen sie als Symbol des sozialen Status wahrnehmen. „Es gab einen Zustrom von Menschen, die in dieser Situation Geld verdienten, und sie geben nun viel Geld für Zigarren und andere teure Gegenstände aus, da sie diese als Luxusartikel betrachten“, sagte er.

Ghsoubi importiert Zigarren aus Nicaragua, Honduras, der Dominikanischen Republik und Costa Rica und bietet etwa 350 Zigarrensorten an Bild: Dario Sabaghi ​​/DW

Die Preise für Ghsoubi-Zigarren liegen zwischen 9 und über 100 US-Dollar pro Zigarre, einige kosten sogar 600 US-Dollar, wie die Davidoff Oro Blanco-Zigarre.

Ghsoubi sagte der DW, dass er den Club im Jahr 2020 inmitten der COVID-19-Pandemie und der Wirtschaftskrise eröffnet habe. Trotz anfänglicher Verzögerungen kam sein Geschäft schließlich in Schwung. „Unsere Kunden geben durchschnittlich etwa 500 US-Dollar pro Monat für Zigarren und Alkohol aus.“

In Ghsoubis Laden gibt es einen Humidor, in dem Jan-Paul Abdallah seine nächste Zigarre zum Rauchen auswählt. Der 44-jährige Betriebsleiter einer Maklerfirma erzählt, sein Vater habe früher Zigarren geraucht und sei etwa 19 Jahre alt gewesen, als er mit dem Rauchen begonnen habe. „Ich denke nie darüber nach, wie viel ich für Zigarren ausgegeben habe. Aber ich habe einen Mindestdurchschnitt von 10 bis 20 US-Dollar pro Tag. Wenn Sie so wollen, habe ich zwischen 300 und vielleicht 600 US-Dollar pro Monat ausgegeben“, sagte er der DW.

Abdallah erklärte, dass das Rauchen von Zigarren nicht unbedingt ein Statussymbol sei.

„Ich rauche eine Zigarre nicht wegen meines Status, sondern weil ich sie mag. Ich weiß, dass die Gesellschaft Zigarren vielleicht als Statussymbol betrachtet, aber das ist mir egal“, sagte er.

