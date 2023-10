In Städten auf der ganzen Welt muss man nicht weit gehen, um die allgegenwärtigen kleinen weißen oder braunen Tuben auf den Gehwegen zu sehen, die Reste von Zigaretten, die weiterhin bedenkenlos weggeworfen werden.

Zigarettenkippen sind nicht nur unansehnlich, sondern aufgrund ihrer Zusammensetzung auch eine giftige Plage und verschmutzen in Küstenstädten wie Vancouver leicht das Meer, wo sie eine ernsthafte Bedrohung für den Verlust der biologischen Vielfalt und die Gesundheit des Ökosystems darstellen.

Dennoch sind Zigarettenkippen immer noch der am häufigsten weggeworfene Gegenstand in Vancouver, wo mehrere Aufklärungs- und Schadensbegrenzungsprogramme im Laufe der Jahre – einschließlich der Androhung von Geldstrafen von bis zu 10.000 US-Dollar – wenig dazu beigetragen haben, das Wegwerfen dieser Zigarettenstummel auf der Straße gesellschaftlich inakzeptabel zu machen.

„Es wird immer noch akzeptiert, Zigarettenstummel einfach auf den Boden zu werfen, anstatt zu versuchen, das Richtige zu tun und sie an einem geeigneten Ort zu entsorgen“, sagte Patrick Chauo, Abfallingenieur bei der Stadt Vancouver.

„Littering ist für uns ein großes Problem.“

Laut Wissenschaftlern, Beamten und Befürwortern der Umweltverschmutzung werden Zigarettenkippen aus synthetischen Mikrofasern hergestellt, deren Zersetzung Jahrzehnte dauert und giftige Chemikalien wie Arsen und Blei auslaugen kann.

Die Fasern sollen einen Teil der Chemikalien im Tabak absorbieren, aber wenn sie in der Umwelt zerfallen, können Tiere die Fasern und die darin eingebetteten Chemikalien aufnehmen, so Organisationen wie die in Vancouver ansässige Naturschutzgruppe Ocean Wise.

Basierend auf Untersuchungen zum Tabakkonsum der University of Waterloo schätzt die Stadt Vancouver, dass jeden Tag mehr als 400.000 Zigarettenkippen allein von den Bewohnern in der Stadt landen – also ohne die von Besuchern weggeworfenen Zigaretten.

ANSEHEN | Raucher aus Vancouver erklären, wie sie ihre Zigarettenkippen richtig entsorgen: Raucher in Vancouver diskutieren über das Problem des Zigarettenkippenmülls Empfohlenes VideoRaucher in Vancouver sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Zigarettenkippen ordnungsgemäß zu entsorgen, sei es tragbare Aschenbecher, Taschen oder einfach nur die Tasche. Einige sagen jedoch, dass sie davor zurückschrecken, Raucher zu alarmieren, die sie wegwerfen sehen.

Mehrere Raucher, die CBC News kontaktierte, um darüber zu sprechen, wie sie ihre Zigarettenkippen entsorgten, wollten das Problem entweder nicht besprechen oder bestätigten inoffiziell, dass sie sie einfach auf den Boden geworfen hatten, wo sie geraucht hatten.

Andere erklärten, wie sie tragbare „Taschenaschenbecher“ oder andere Methoden zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Mülls verwenden – und dass es ihnen auch unangenehm sei, andere Raucher wegen Müllabfällen anzurufen.

Mit einem tragbaren „Taschenaschenbecher“ können Raucher Zigarettenkippen sammeln und anschließend entsorgen. (Maggie MacPherson/CBC)

Gruppenzwang

Die Stadt Vancouver hofft, dass der Gruppenzwang oder sogenannte soziale Anstupser von Seiten derjenigen, die das Richtige tun, die nötige Veränderung bewirken wird, um endlich das Problem der Zigarettenstummelverschwendung zu lösen.

„Bildung und Öffentlichkeitsarbeit können nur eine begrenzte Anzahl von Menschen erreichen“, sagte Chauo. „Ich denke, es geht eher darum, ob ein Freund oder ein Familienmitglied raucht, mit ihm darüber zu reden und ihn zu ermutigen, einen Taschenaschenbecher zu benutzen und keinen Müll wegzuwerfen.“

Derzeit verfügt die Stadt über ein Programm, das in den meisten Gemeindezentren und Gemeindepolizeistationen kostenlos Zigarettenkippenbehälter, sogenannte Taschenaschenbecher, für unterwegs verteilt.

In der Vergangenheit habe man versucht, die Zahl der Zigarettenabfallbehälter in der Stadt zu erhöhen, indem man kleine Metallkästen an Lichtsäulen und an anderen Orten in stark frequentierten Bereichen anbrachte, doch die Behälter würden häufig zerstört und beschädigt, sagte Chauo.

ANSEHEN | Beamter aus Vancouver fordert Raucher auf, Gruppenzwang auszuüben: Wie Gruppenzwang dazu beitragen könnte, das Zigarettenmüllproblem in Vancouver zu lösen Empfohlenes VideoNach Angaben der Stadt sind Zigarettenkippen der am häufigsten weggeworfene Gegenstand in Vancouver. Ein wichtiger Weg, dem Einhalt zu gebieten, ist Gruppenzwang, sagt Patrick Chauo, Abfallingenieur der Stadt.

Geringe Chancen auf eine Strafe

Vancouver verbietet das Rauchen von Tabak und Cannabis in Parks und Stränden sowie in vielen öffentlichen Räumen, beispielsweise in Transitunterkünften.

Das Wegwerfen von Zigarettenkippen auf dem Boden ist Abfall und wird gemäß einer Straßen- und Verkehrsordnung mit einer Geldstrafe zwischen 250 und 10.000 US-Dollar geahndet.

Die Stadt Vancouver gibt an, dass Zigarettenkippenbehälter wie dieser in den Straßen Robson und Bute häufig zerstört werden. (Chad Pawson/CBC)

Dieser strafende Ansatz wird in Vancouver jedoch selten durchgesetzt, da Chauo sagt, es sei schwierig, eine Person auf frischer Tat zu ertappen und einen Zeugen zu haben, der die Verhängung einer Geldstrafe unterstützt.

Die Satzung umfasst auch jegliches Abfallen in der Stadt, was bedeutet, dass die Beamten keine Aufzeichnungen darüber haben, wie viele Bußgelder in der Vergangenheit für jemanden verhängt wurden, der eine Zigarettenkippe schnippt.

Aber auch die Zahl der Bußgelder für Littering im Allgemeinen war in den letzten vier Jahren sehr gering, im Jahr 2023 waren es bisher nur sieben.

Experten, die menschliches Verhalten und die Art und Weise, wie Menschen ihre Gewohnheiten ändern, untersuchen, sind sich einig, dass strafende Ansätze zur Herbeiführung von Veränderungen bei Problemen wie der Müllvermeidung nicht funktionieren.

Jiaying Zhao, außerordentlicher Professor in der Psychologieabteilung der UBC und Canada Research Chair am Institute for Resources, Environment and Sustainability, untersucht den Erfolg von Verhaltensinterventionen, wie z. B. sozialen Anstupsern, um Menschen dazu zu bringen, mehr zu recyceln oder weniger verschwenderische Gewohnheiten zu wählen.

„Ich gehe davon aus, dass Gruppenzwang nicht funktioniert, weil niemand Konflikte zwischen Freunden und Familie anzetteln will“, sagte sie in einer E-Mail. „Beschämung oder Polizeiarbeit funktionieren nie.“

Sie rät Städten wie Vancouver, sogenannte Social-Proofing-Botschaften auf Schildern zu reproduzieren, wie sie beispielsweise aus Initiativen in ihren Studien stammen, wie zum Beispiel „Die meisten Raucher entsorgen Zigarettenkippen ordnungsgemäß“, um zu versuchen, die Menschen dazu zu bewegen, es anderen nachzuahmen, die das Richtige tun.

Aufsteiger helfen

Letztendlich sind Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, möglicherweise der größte Verbündete bei der Reduzierung des Zigarettenmülls.

Den Daten der University of Waterloo zum Tabakkonsum zufolge lag die Raucherprävalenz in BC im Jahr 1999 bei 20 Prozent, war aber bis 2020 auf unter acht Prozent gesunken.

Dies bedeutet, dass Tausende von Menschen ihr Risiko für rauchbedingte Herzkrankheiten und Krebs senken – und auch den Zigarettenmüll effektiv um mehr als die Hälfte reduzieren.

Die Bundesregierung sagt, sie versuche, die Zahl der Menschen in Kanada, die Zigaretten und Tabakprodukte rauchen, bis 2035 auf weniger als fünf Prozent der Bevölkerung zu reduzieren.

Allerdings befürchten die Behörden, dass andere Tabakprodukte wie E-Zigaretten und deren Kartuschen zu einer neuen, vorherrschenden Quelle vermeidbaren Mülls werden.

„Wir sehen jetzt viel mehr … Dampfen auf den Straßen, also müssen wir abwarten und sehen, wie das später aussieht – aber ich denke, das ist etwas, das wir genau beobachten werden“, sagte er Chauo.