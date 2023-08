Ein Arbeiter liefert am 19. August 2020 eine Bestellung an einen Drive-up-Kunden in einem Target-Geschäft in Miami, Florida.

Ziel möchte durch die Hinzufügung den Umsatz ankurbeln Starbucks Getränke und Lebensmittel werden vom Abholservice am Straßenrand in Geschäften im ganzen Land angeboten.

Der große Einzelhändler gab am Mittwoch bekannt, dass er dieses Angebot auf seine mehr als 1.700 Geschäfte mit Starbucks-Cafés und Drive Up, seinem Abholservice am Straßenrand, ausweiten wird. Das ist das Große Mehrheit der fast 2.000 Standorte. Das Unternehmen kündigte an, im Sommer mit der kettenweiten Einführung zu beginnen und die neue Funktion bis Oktober in allen Filialen verfügbar zu machen.

Target hat mit Möglichkeiten experimentiert, das Einkaufserlebnis zu versüßen und die Kundenbindung zu stärken, insbesondere da Verbraucher weniger Bedarfsartikel kaufen und lieber für Erlebnisse wie Konzerte und Restaurantbesuche ausgeben. Zu seinen Strategien gehört die Eröffnung weiterer Mini-Läden von Ulta Beauty, die Einführung von Retouren am Straßenrand und die Investition in einen schnelleren Versand.

Target hat eine Lizenzvereinbarung mit Starbucks. Baristas in seinen Filialen sind bei Target beschäftigt.

Der Einzelhändler begann im Herbst damit, den Starbucks-Abholservice am Straßenrand in einigen Filialen zu testen. Die Funktion ermöglicht es Käufern, beim Abholen von Lebensmitteln, einem Geburtstagsgeschenk oder einer anderen Online-Abholbestellung am Straßenrand ein Kaffeegetränk oder einen anderen Starbucks-Speisepunkt hinzuzufügen.

Target sagte, es habe sich als beliebt erwiesen. Der Hafermilch-Shake-Espresso mit braunem Eiszucker, der Birthday Cake Pop und der eisgekühlte Karamell-Macchiato standen ganz oben auf der Liste der am häufigsten bestellten Artikel.

Der Abholservice am Straßenrand von Target, Drive Up, trug dazu bei, das E-Commerce- und Umsatzwachstum des Unternehmens während der Covid-19-Pandemie anzukurbeln. Der Jahresumsatz des Unternehmens stieg vom Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, bis zum Geschäftsjahr, das im Januar 2023 endete, um etwa 31 Milliarden US-Dollar oder fast 40 %.

Das Unternehmen wollte nicht sagen, um wie viel Starbucks die Umsätze und Besucherzahlen in den fast 250 Filialen steigerte, in denen es getestet hat, und verwies auf die ruhige Phase vor der Gewinnmitteilung.

Laut Target hat die Abholung am Straßenrand jedoch zu mehr Geschäften geführt. Kunden, die Drive Up zum ersten Mal ausprobieren, geben am Ende 20 bis 30 % mehr bei Target aus als zuvor, so das Unternehmen. Das erklärt, warum Target der Abholung am Straßenrand weitere Funktionen und weitere Artikel hinzugefügt hat, darunter Bier und Wein.

Aber Target hatte im vergangenen Jahr eine schwierige Phase. Im letzten Geschäftsjahr verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Wall Street in drei von vier Quartalen, da es mit einem Übermaß an unverkauften Lagerbeständen und unerwartet hohen Preisnachlässen zu kämpfen hatte.

Target wird am kommenden Mittwoch seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal bekannt geben. Das Unternehmen gab im Mai bekannt, dass es mit weiterhin langsameren Umsätzen rechnet, auch wenn sich die Gewinnmargen verbessern.

Es wurde prognostiziert, dass die vergleichbaren Umsätze für das Geschäftsjahr zwischen einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich und einem Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich liegen werden. Target gab bekannt, dass der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr zwischen 7,75 und 8,75 US-Dollar liegen wird.

Die Aktien von Target sind in diesem Jahr um etwa 12 % gefallen und liegen damit hinter dem etwa 17 %igen Anstieg des S&P 500 im gleichen Zeitraum zurück. Die Aktie des Unternehmens schloss am Dienstag bei 130,98 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 1 % entspricht.

Starbucks seinerseits hat in den letzten Jahren seine Filialformate diversifiziert, da die Kunden weniger Zeit damit verbringen, in seinen Cafés zu verweilen und mehr Zeit damit verbringen, über ihr Telefon oder in Drive-in-Bahnen zu bestellen. Der Kaffeeriese hat Cafés eröffnet, die für mobile Bestellungen reserviert sind, mit begehbaren Fenstern und an Amazon Go-Standorten.

Die Café-Standorte in Lebensmittelgeschäften und Target-Läden steigern den Umsatz von Starbucks und steigern den Verkehr für diese Einzelhändler, auch wenn ihre Kunden ihre Besuche und Ausgaben zurückzogen, sagte Howard Schultz, der damalige CEO von Starbucks, im Februar.

— Amelia Lucas von CNBC hat diesen Bericht beigesteuert.