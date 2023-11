Zieke vechthond Buddy heeft veel meegemaakt

tz Wereld

Van: Annika Wilk

druk op Splitsen

Buddy heeft veel meegemaakt – nu zoekt de Staffordshire-mix een nieuw thuis. © Dierenasiel Detmold

Alvleesklierproblemen, allergieën en blaasstenen. Dog Buddy wordt als moeilijk te adopteren beschouwd, maar is “een droom voor mensen”.

Detmold – Buddy is op zoek naar een maatje nadat hij de dood al verschillende keren heeft bedrogen. De Staffordshire Mix woont in dierenasiel Detmold in Noordrijn-Westfalen en is een van de honden die moeilijk te adopteren zijn, meldt wa.de.

Veel bouwplaatsen: Buddy heeft veel ziektes overleefd

De achtjarige hond kwam in 2022 via de dierenartspraktijk bij het dierenasiel terecht. Waar hij precies vandaan kwam, is niet meer te zeggen. “Toen hij bij ons kwam, leek hij gezond. Maar toen ontdekten we dat hij veel allergieën had”, zegt dierenopvangmanager Annika Glöde. De medewerkers van het dierenasiel probeerden meerdere keren de hond te helpen door zijn voer te veranderen.

“Maar toen kreeg hij pancreatitis en moesten we het voer opnieuw veranderen. “We hebben eindelijk blaasstenen ontdekt”, zegt Glöde. Buddy moest geopereerd worden en kreeg een kunstmatige urethra.

“Een droom met mensen”: Buddy heeft karakter

Momenteel legt geen enkele bouwplaats echter een enorme druk op hem. “Wij hebben vertrouwen in de toekomst dat langere verblijven bij de dierenarts en in de kliniek tot het verleden behoren”, schrijft het dierenasiel op zijn Facebookpagina.

Als je Buddy als je nieuwe maatje wilt, moet je weten dat hij niet goed is met andere honden en dat katten niet zijn vrienden zijn. Toch wordt Buddy omschreven als zeer mensgericht. “Hij is een droom bij mensen”, zegt de manager van het dierenasiel.

Buddy is dol op mensen, maar zijn ras wordt beschouwd als een vechthond

Hij houdt van spelen en knuffelen. Helaas is hij een van die honden die moeilijk te adopteren zijn. Velen worden afgeschrikt door zijn ziekte. Zijn race maakt het er ook niet makkelijker op. De Staffordshire Mix valt onder de zogenaamde lijsthonden. Zo ook de vrouwelijke pitbull Jane uit het dierenasiel in Hamm.

Beide honden worden geclassificeerd als gevaarlijker dan andere honden – ongeacht hun karakter. Iedereen die Buddy wil adopteren, moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet hij een verklaring van goed gedrag overleggen en de hond eerst een muilkorf omdoen.

Buddy wordt beroemd en vindt hopelijk een thuis

Omdat dierenasiel Detmold nog steeds wil dat Buddy zijn laatste jaren op de bank doorbrengt in een knuffelig huis, stelden ze hem voor aan hondentrainer Martin Rütter.

Mensen worden herhaaldelijk aangevallen en gewond door honden. Na de recente aanval in Hamm roepen dierenrechtenactivisten op tot verplichte hondenvergunningen in Noordrijn-Westfalen.