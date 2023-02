Priyanka Chopra staat in mama-modus.

De Quantico alum plaatste een reeks foto’s van zichzelf met haar en Nick Jonasdochter van 12 maanden Malti naar sociale media.

Ze onderschreef de Instagram-post van 19 februari, “Days like this”, met een emoji met een rood hart.

Op één foto rockt Priyanka een kleurtje, leren jack en zonnebril, terwijl Malti op haar schoot zit met een roze Fendi-set met een bijpassende roze strik. Maar de schattigheid houdt daar niet op, want in de tweede foto zitten de 40-jarige en haar dochter in hun pyjama terwijl ze knuffelen in bed, met Priyanka die Matli’s gezicht bedekt.

Staat ook op de foto? Een cameo uit de arm van Nick Jonas. Vanaf de andere kant van het bed gluurt een arm met een tatoeage, schijnbaar van de zanger.

De familie leek te genieten van Sin City, terwijl Priyanka Las Vegas vastspelde op de locatie van de Instagram-carrousel. Slechts een dag eerder, de Jonas Brothers uitgevoerd in Dolby Live. De ‘jaloerse’ artiest toonde ook wat liefde voor zijn vrouw met een reeks foto’s van hun twinning in het zwart.

Hij onderschreef het bericht van 19 februari: “Vegas met jou.”