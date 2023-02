Laten we het glas heffen op deze iconische foto’s.

Na de SAG Awards 2023 op 26 februari was het tijd voor de sterren om los te laten. Dus, wat deden ze? Op weg naar de afterparty natuurlijk.

Voor velen was het tijd om hun overwinningen in de prijsuitreiking te vieren, inclusief de cast van De Witte Lotus-die de Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series mee naar huis nam – en de sterren van Abbott Basisschool– die de Outstanding Performance by an Ensemble won in de categorie Comedy Series. (U kunt de volledige lijst met winnaars HIER bekijken.)

Altviool Davis, Tobey Maguire En Ariana DeBose behoorden ook tot de sterren om mee te doen aan de festiviteiten Mensen’s post-SAG Awards Gala, samen met de cast van Alles Overal Alles tegelijk-die tijdens de ceremonie eerder op de avond meerdere prijzen heeft gewonnen – en Brendan Fraserdie zijn Outstanding Performance by a Male Actor-prijs meenam naar de afterparty.