Tom Brady’s Instagram is overgenomen door de spinnende gast.

De dochter van de voormalige NFL-speler Viviaan10 – die hij deelt met ex-vrouw Gisele Bündchen– nam het account van haar vader in bezit om haar nieuwe kitten te laten zien Por in een paar posts op zijn Stories op 27 februari.

Poke is mijn naam’, luidde het eerste bericht, naast een foto van de kleine kat die zijn kop in een waterglas stak. ‘Uit Vivi’s water drinken is mijn spel.’

In een vervolgpost liet Vivian Poke slapen, terwijl ze onder de lieve foto schreef met een lachende emoji: “Dutje tijd !!! (Trouwens, dit is Vivi op papa’s telefoon).”

Eerder deze maand, Tom – die ook zoon deelt Benjamin13, met het model, en 15-jarige Jack met ex Bridget Moynahan– liet de wereld kennismaken met de nieuwste aanwinsten van zijn familie en onthulde dat hij niet één maar had verwelkomd twee nieuwe kittens in de familie in opdracht van zijn jongste.

“Vivi wint weer”, schreef de 45-jarige bij een video van 15 februari waarin zijn nieuwe huisdieren spelen. “Zo zien mijn ochtenden er nu uit. Ze zijn in goede, liefdevolle handen.”