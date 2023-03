Gisele is roodgloeiend Mode moment was haar eerste tijdschriftomslag sinds ze haar scheiding van ex-man had afgerond Tom Brady in oktober 2022. Gisele en Tom, die in 2009 trouwen, delen zoon Benjamin13, en dochter Viviaan10. Tom is ook vader van Jack15, uit zijn vroegere relatie met Bridget Moynahan.

Terwijl ze hun splitsing aankondigden, verklaarden zowel Gisele als Tom dat hun kinderen bovenaan hun prioriteitenlijst staan.

“De afgelopen dagen hebben mijn vrouw en ik onze scheiding van elkaar afgerond na 13 jaar huwelijk. We zijn in der minne tot deze beslissing gekomen en met dankbaarheid voor de tijd die we samen hebben doorgebracht”, schreef Tom op zijn Instagram-verhaal van 28 oktober. “We zijn gezegend met prachtige en geweldige kinderen die in alle opzichten het middelpunt van onze wereld zullen blijven. We zullen als ouders blijven samenwerken om er altijd voor te zorgen dat ze de liefde en aandacht krijgen die ze verdienen.”

Terwijl ze opmerkte dat zij en de NFL-ster “uit elkaar zijn gegroeid”, deelde Gisele in haar verklaring diezelfde dag dat ze zich “gezegend voelt voor de tijd die we samen hadden”.

“Mijn prioriteit is altijd onze kinderen geweest en zal dat ook blijven, van wie ik met heel mijn hart hou”, schreef ze op haar IG Story op 28 oktober. verdienen.”