Zeugnis der Nation: Die Mathe- und Leseergebnisse der 4. und 8. Klasse sind während der Pandemie gesunken

CNN

—



Laut einer nationalen Bildungsbewertung, die die verheerenden Auswirkungen von Covid-19 auf Amerikas Kinder zeigt, fielen Viert- und Achtklässler beim Lesen zurück und hatten den größten Rückgang in Mathematik.

Die alarmierenden Ergebnisse basieren auf der Nationalen Bewertung des Bildungsfortschritts in Lese- und Mathematikprüfungen, die oft als „Nation’s Report Card“ bezeichnet werden und vom Nationalen Zentrum für Bildungsstatistik, einer Abteilung des Bildungsministeriums, durchgeführt werden.

„Die Ergebnisse des heutigen Zeugnisses der Nation sind entsetzlich und inakzeptabel“, sagte US-Bildungsminister Miguel Cardona am Freitag während einer Besprechung vor der offiziellen Veröffentlichung des Berichts am Montag.

„Dies ist ein Moment der Wahrheit für die Bildung. Wie wir darauf reagieren, wird nicht nur unsere Genesung, sondern auch das Ansehen unserer Nation in der Welt bestimmen.“

Laut NCES-Kommissarin Peggy Carr zeigte die erste nationale Bewertung der Schülerleistungen seit drei Jahren die größten Verschlechterungen der Mathe-Punktzahl bei Viert- und Achtklässlern seit der ersten Testbewertung im Jahr 1990. Die Tests wurden zwischen Januar und März durchgeführt.

Kein Staat oder großer Stadtbezirk zeigte Verbesserungen in Mathematik, heißt es in dem Bericht. Die Mathematiknoten der achten Klasse sanken in den mehr als 50 Staaten und Gerichtsbarkeiten, die an der Bewertung teilnahmen. Das letzte Zeugnis wurde 2019 ausgestellt, vor Beginn der Pandemie in den USA, wo Schulen geschlossen wurden und Lehrer sich dem Online-Lernen zuwandten.

„Die achte Klasse ist das Tor zu fortgeschritteneren mathematischen Kursen“, sagte Carr vor der Veröffentlichung des Berichts gegenüber Reportern. „Das fehlt diesen Schülern. Ihnen fehlen diese wichtigen Fähigkeiten, die sie schließlich auf Karrieren auf (wissenschaftlicher, technischer, technischer und mathematischer Ebene) vorbereiten.“

Die durchschnittliche Mathe-Punktzahl von 236 für die vierte Klasse war 5 Punkte niedriger als 2019 und 8 Punkte unter der 2019er-Marke von 274 für die achte Klasse. Die Leseleistung von 217 für die vierte Klasse ging in diesem Jahr um 3 Punkte zurück – der gleiche Rückgang wie die Wertung der achten Klasse von 260 – im Vergleich zu 2019.

Die entmutigenden Ergebnisse kommen mehr als einen Monat, nachdem NAEP Ergebnisse veröffentlicht hat, die zeigen, dass die Mathe- und Leseergebnisse für 9-Jährige – typischerweise Viertklässler – zwischen 2020 und 2022 um ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau gesunken sind.

Das Zeugnis der Nation bietet den ersten detaillierten Einblick, wie sich Gesundheitskrisen und virtuelles Lernen auf die Viert- und Achtklässler im ganzen Land ausgewirkt haben.

Der Bericht zeigt, dass die Pandemie alle Schüler betraf, sich jedoch unverhältnismäßig stark auf die Schwächsten auswirkte, denen es am schlechtesten erging.

Die Ergebnisse bei den Mathematikprüfungen der achten Klasse gingen bei den meisten Rassen und ethnischen Gruppen sowie bei Schülern mit niedrigeren, mittleren und hohen Leistungen zurück. Die Mathematikergebnisse der vierten Klasse fielen für alle Rassen und ethnischen Gruppen mit Ausnahme der einheimischen hawaiianisch-pazifischen Inselbewohner.

Die Lücken zwischen weißen Schülern und schwarzen und hispanischen Schülern waren 2022 größer als vor drei Jahren, wobei größere Punktzahlrückgänge in Mathematik für schwarze und hispanische Schüler diese Lücken weiter vergrößerten.

„Was wir sehen, sind (leistungsschwächere) Schüler … die noch schneller abfallen, und wir sehen auch Schüler, die keine Rückgänge zeigten – Schüler an der Spitze, dh Schüler auf den höheren Leistungsniveaus –, die vor der Pandemie stabil blieben oder sogar verbessern“, sagte Carr. „Jetzt lassen alle Schüler, unabhängig von ihren Fähigkeiten, nach. Das ist der Punkt, den wir aus diesem Bericht mitnehmen müssen.“

Die Mathematikprüfungen spiegelten die Leistung von 116.200 Viertklässlern in 5.780 Schulen und 111.000 Achtklässlern in 5.190 Schulen wider. An den Lesetests nahmen 108.200 Viertklässler in 5.780 Schulen und 111.300 Achtklässler in 5.190 Schulen teil.

Die Rückgänge sind nur teilweise auf die Schuldynamik während der Pandemie zurückzuführen, als Schulen geschlossen und später in einigen Städten auf eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht umgestellt wurden.

„Nichts in diesen Daten sagt uns, dass es einen messbaren Unterschied in der Leistung zwischen Bundesstaaten und Bezirken gibt, der ausschließlich darauf basiert, wie lange die Schulen geschlossen waren“, sagte Carr.

„Und vergessen wir nicht, dass Fernunterricht in den Vereinigten Staaten sehr unterschiedlich aussieht. Die Qualität – all die Faktoren, die mit der Implementierung von Fernunterricht verbunden waren – ist äußerst komplex.“

Der Rückgang der durchschnittlichen Mathe- und Leseergebnisse in der vierten und achten Klasse erstreckte sich über das ganze Land – im Nordosten, Mittleren Westen, Süden und Westen, heißt es in dem Bericht.

„Wir sind nicht überrascht zu sehen, dass die Mathe-Ergebnisse einen größeren Einbruch erleiden würden“, sagte Carr. „Mathe ist einfach schulsensibler. Man braucht wirklich gute Lehrer, um Mathe zu unterrichten. Lesen hingegen ist etwas, bei dem Eltern und die Gemeinschaft den Schülern eher helfen können.“

Carr sagte, es seien weitere Analysen erforderlich, um die Rolle zu verstehen, die die Pandemie bei den Rückgängen gespielt habe, zusammen mit anderen Faktoren wie Lehrermangel und Mobbing.

„Dies muss ein Weckruf für das Land sein, dass wir Bildung zu einer Priorität machen müssen“, sagte Beverly Perdue, ehemalige Gouverneurin von North Carolina und Vorsitzende des National Assessment Governing Board, das den Test überwacht, in einer Erklärung.