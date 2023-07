Es ist unklar, welcher von Woodwards Mandanten vor der Grand Jury erscheinen wird, obwohl mehrere Berichte darauf hindeuten, dass William Russell, ein ehemaliger Trump-Berater im Weißen Haus und Woodwards Mandant, am Donnerstag erwartet wurde.

Die Tatsache, dass sich die Befragung auf Bereiche erstreckte, die möglicherweise mit Exekutivprivilegien zusammenhängen – einem rechtlichen Schutz für Beratungen und Ratschläge des Präsidenten – könnte ein weiteres Signal dafür sein, dass Smiths Staatsanwälte auf Informationen über Trumps Verhalten nach der Präsidentschaftswahl 2020 und im Vorfeld der Gewalt im Kapitol am 6. Januar 2021 drängen.

Trump gab diese Woche auf seiner Social-Media-Plattform bekannt, dass Smiths Staatsanwälte einen sogenannten Zielbrief verschickt Dies deutet darauf hin, dass Trump im Rahmen der Ermittlungen am 6. Januar wahrscheinlich bald angeklagt wird.

Woodward teilte McFadden, einem Trump-Beauftragten, mit, dass ihm von der Staatsanwaltschaft versichert worden sei, dass er rechtzeitig für die Anhörung um 14 Uhr im Gerichtssaal von McFadden, der sich im gleichen Bundesgerichtsgebäude befindet, in dem auch die Grand Jury tagt, vom Auftritt seines Mandanten vor der Grand Jury freigelassen werde. Doch stattdessen, so der Verteidiger, begannen die Staatsanwälte, seinen Mandanten in Angelegenheiten zu befragen, die „potenziell die Privilegien von Führungskräften betreffen“. Deshalb sagte Woodward, er fühle sich verpflichtet, bis zum Ende der Befragung außerhalb des Raums der Grand Jury zu bleiben.

McFadden seinerseits sagte, er akzeptiere Woodwards Erklärung voll und ganz und kritisierte das Justizministerium, das ihm auch versichert habe, dass die Angelegenheiten der Grand Jury die Urteilsverhandlung nicht beeinträchtigen würden.

„Ich spreche von Behinderungen eines offiziellen Verfahrens“, sagte McFadden, eine bissige Anspielung auf die Anklage, die die Staatsanwälte gegen Hunderte von Angeklagten vom 6. Januar erhoben haben und die es möglicherweise auf Trump selbst abgesehen haben. „Die Regierung hat nicht so gehandelt, wie ich es verlangt habe.“

Ein Sprecher von Smith lehnte eine Stellungnahme zu der Episode ab.

Der Flächenbrand endete nicht mit McFaddens Kommentaren. Nachdem er begonnen hatte, sein langes Urteil zu verlesen, schickte er einen US-Marschall, um Smiths Staatsanwälte in seinen Gerichtssaal zu rufen.

Minuten später erschien Thomas Windom – ein Staatsanwalt in Smiths Strafverfolgungsteam vom 6. Januar – flankiert von drei weiteren unbekannten Beamten. Sie betraten die erste Reihe von McFaddens Gerichtssaal, während er das Urteil weiter vorlas.

Josh Gerstein hat zu diesem Bericht beigetragen.