Berichten eines Augenzeugen und der radikalislamischen Hamas zufolge wurden bei einem israelischen Angriff auf eine von der Armee als sichere „Fluchtroute“ ausgewiesene Straße im Gazastreifen mehrere fliehende Palästinenser getötet. Die israelische Armee rief die Bewohner des nördlichen Gazastreifens am Freitag dazu auf, sich im Süden des palästinensischen Gebiets in Sicherheit zu bringen, und versicherte, dass eine „Fluchtroute“ nicht vor Freitagabend um 20 Uhr Ortszeit beschossen werde.

Hamas-Beamte sagten jedoch, dass israelische Beschüsse vor Ablauf dieser Frist Dutzende Menschen auf der Straße getötet hätten. Ein Augenzeuge sagte AFP am Samstag, dass ein Lastwagen „mit Dutzenden Familien an Bord“ in der Nähe des Flussbetts von Wadi Gaza bombardiert wurde. AFP konnte die Informationen nicht unabhängig überprüfen.

Den Erkenntnissen der AFP zufolge wurde am Freitag im Gazastreifen im Internet kursierendes Videomaterial aufgenommen, das mit den Berichten übereinstimmte. Es konnte jedoch nicht überprüft werden, ob die im Video zu sehenden Explosionen durch israelisches Feuer ausgelöst wurden. Die israelische Armee reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Eine israelische Regierungssprecherin betonte am Samstag, dass Israel „alle Vorsichtsmaßnahmen“ ergreife, um den Tod von Zivilisten zu verhindern.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat Israel vor einer Woche mit Tausenden Raketen und Hunderten Kämpfern angegriffen. Die Militanten richteten in mehreren Städten im Süden Israels Blutbäder an, bei denen insgesamt mehr als 1.300 Menschen getötet wurden. Im Gazastreifen wurden rund 120 Menschen als Geiseln entführt. Seit dem Hamas-Angriff führt Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen durch, bei denen nach Angaben der Hamas bisher mindestens 2.200 Menschen getötet wurden.

AFP