Op hol geslagen Serie A-leider Napoli verwelkomt de Champions League die Lazio achtervolgt naar het Stadio Diego Armando Maradona op vrijdagavond in de opvallende wedstrijd van de Italiaanse topvlucht dit weekend.

De ploeg van Luciano Spalletti heeft acht wedstrijden op rij gewonnen in aanloop naar de wedstrijd van vrijdag en heeft daarmee de voorsprong aan de top van de ranglijst op 18 punten gebracht.

Napoli ziet er vrijwel zeker uit om hun derde landstitel ooit veilig te stellen, en hun eerste sinds 1990.

De Napolitaanse kant heeft dit seizoen 21 van hun 24 competitieduels gewonnen en staat te voet in de kwartfinale van de Champions League na een 2-0 uitoverwinning op Eintracht Frankfurt vorige week, in wat een historisch seizoen in de geschiedenis van de club wordt. geschiedenis.

De race om de resterende Champions League-plaatsen is spannend en zal waarschijnlijk tot de laatste dag van het seizoen duren.

Op het moment van schrijven staan ​​vier teams slechts drie punten uit elkaar, terwijl Atalanta nog maar drie punten verwijderd is van het peloton.

Lazio behoort tot die vier teams en staat momenteel op de vierde plaats, hoewel een zege van AS Roma vanavond tegen de onderkant van de ranglijst Cremonese hun stadsrivalen buiten de Champions League plaatsen op weg naar het weekend.

Door de waarschijnlijke overwinning van Roma zouden zijzelf, AC Milan en Inter Milan allemaal gelijk eindigen op 47 punten tussen de tweede en derde plaats, met Maurizio Sarri’s Lazio slechts twee punten achterstand.

Het team uit de hoofdstad heeft drie van hun laatste vier wedstrijden gewonnen voorafgaand aan de gelijke stand, maar verloor al hun laatste vier ontmoetingen met Napoli en alle laatste zes in Napels, met hun laatste overwinning in Maradona in 2015.

