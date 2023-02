Manchester United ontvangt donderdagavond Barcelona op Old Trafford in de terugwedstrijd van de play-offs van de Europa League, met een stand van 2-2 ten opzichte van de wedstrijd van vorige week.

Beide teams zijn in eigen land in fantastische vorm voorafgaand aan de langverwachte Europa League-wedstrijd.

Manchester United won zondagmiddag met 3-0 van Leicester, waardoor ze tot op drie punten van Manchester City op de tweede plaats zijn gekomen en vijf punten achter koploper Arsenal blijven, die er de afgelopen weken kwetsbaar uitzag.

De overwinning van afgelopen weekend betekent dat de ploeg van Erik ten Hag nu slechts één van hun laatste 19 wedstrijden in alle competities heeft verloren en met 14 overwinningen uit hun laatste 15 wedstrijden op Old Trafford in alle competities.

Barcelona’s 2-0 overwinning op Cadiz op zondag zorgde ervoor dat het gat tussen henzelf en titelverdediger Real Madrid op de tweede plaats acht punten bleef.

Xavi’s ploeg heeft dit seizoen 19 van hun 22 competitieduels gewonnen, waaronder 10 van hun 11 uitwedstrijden.

De vijfvoudig Europees kampioenen hebben het de laatste tijd echter moeilijk gehad in Europa en eindigden als derde in hun Champions League-groep achter Bayern München en Inter Milan om hen te degraderen naar de Europa League.

Barca waren de favorieten om de Europa League van vorig seizoen te winnen nadat ze hetzelfde lot in de Champions League troffen, maar werden thuis in een enorme schok met 3-0 verslagen door Eintracht Frankfurt.

Vóór de loting van vorige week had Manchester United alle voorgaande vier ontmoetingen met Barcelona verloren en slechts één keer gewonnen in de laatste 11 ontmoetingen tegen de Spaanse reuzen.

