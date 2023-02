Watford en West Brom, die hopen op kampioenschapspromotie, ontmoeten elkaar vanavond op Vicarage Road, terwijl beide teams na een haperende vorm van de afgelopen weken proberen terug te keren naar manieren om te winnen.

Slechts twee punten scheiden de teams die aan de wedstrijd van vanavond beginnen en alle andere teams hebben dit weekend al gespeeld.

Gastheren Watford zijn gezakt van de derde plaats in de competitie naar de achtste na slechts één overwinning in hun laatste zeven wedstrijden in alle competities en geen overwinningen in hun laatste vijf.

Een overwinning voor de Slaven Bilic’s Hornets vanavond zou hen echter kunnen zien klimmen tot de vierde plaats in wat een strak overvolle play-off-achtervolging is die slechts vijf punten verschil ziet tussen de vierde en de elfde.

Carlos Corberan en zijn ploeg uit West Brom maken de reis naar Hertfordshire met slechts één overwinning in hun laatste vijf wedstrijden, waardoor ze de afgelopen weken ook buiten de top zes vielen.

De Baggies, die twee weken geleden de laatste play-offplek bezetten, gaan de wedstrijd van vanavond in op de 10e plaats, maar een overwinning vanavond betekent dat ze Watford naar de achtste plaats springen en opnieuw slechts een punt verwijderd zijn van de play-offs. .

De partijen ontmoetten elkaar voor het laatst op de tweede dag van het seizoen en speelden een 1-1 gelijkspel bij de Hawthorns, hoewel beide partijen hopen terug te keren naar manieren om te winnen en vanavond hun spel weer op gang te brengen.

West Brom heeft slechts één overwinning behaald in hun laatste acht ontmoetingen met de Hornets en heeft sinds 2007 niet meer gewonnen op Vicarage Road.

