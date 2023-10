Gettorf. Mit einer Übung absolvierten Schüler der Parkschule Gettorf die Abschlussprüfung eines Nachwuchshelferprogramms. 22 Kinder sind mittlerweile zertifizierte Nachwuchshelfer und wissen, was in Notfällen zu tun ist. Dies wird von der dänischen Wohld-Regierung gemeldet.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Kinderpädagogik wurde speziell für Grundschüler von Jovin S. Bürchner aus Baden-Württemberg entwickelt. Der Koordinator für die Schularbeit des Jugendrotkreuzes übernahm an diesem Tag die Rolle des Prüfers in der Sporthalle der Parkschule Gettorf.

Gettorf: Kinder lernen Erste Hilfe

Hintergrund der Aktion: Beim Spielen auf dem Schulhof oder im Sportunterricht kann es schnell zu Verletzungen am Fuß oder Knie kommen. In solchen Fällen wissen die jungen „Schulsanitäter“ jetzt, was zu tun ist. Sie folgen der „PECH-Regel“, einem Merksatz für Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Sportverletzungen: P steht für Pause, E für Eis (Kühlung), C für Kompression und H für Elevation.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Schauen, Verantwortung übernehmen und Erste Hilfe leisten – das ist das Ziel des Junior-Helfer-Programms. „Jedes Kind hat das Recht, mit diesem Themengebiet in Berührung zu kommen“, sagt Bürchner. Bei vielen Kindern ist dies zu Hause nicht der Fall. „Es geht nicht so sehr darum, dass die Kinder zum Beispiel einen Verband anlegen können“, erklärt Bürchner, „sondern um das Prinzip des Helfens.“

DRK will Nachwuchs finden

So könnte man vielleicht bei ein oder zwei Kindern das Interesse für die Arbeit des Roten Kreuzes wecken und junge Menschen im Jugend- und Erwachsenenalter als Ersthelfer gewinnen. „Es gibt so viele Katastrophen, auch hier in Deutschland, dass wir es uns nicht leisten können, auf potenziellen Nachwuchs zu verzichten.“

Die Idee, das Junior-Helfer-Programm an der Gettorf Park School anzubieten, kam den Angaben zufolge von Linda Hussong. Die Medizinische Fachangestellte gibt ehrenamtlich Lehrgänge beim DRK-Kreisverband Kiel. Über einen Zeitraum von fünf Wochen führte sie die Schüler altersgerecht an die Anforderungen eines Nachwuchshelfers heran und schulte die Kinder in einer Doppelstunde. Dass der Baden-Württemberger Jovin Bürchner die Prüfungen abgelegt hat, hat seinen Grund: Linda Hussong absolvierte ihre Ausbildung bei ihm, und Bürchner war zufällig hier im Norden unterwegs.

auch lesen

Kurz vor der Urkundenübergabe kam der Rettungswagen des DRK-Ortsrettungsdienstes Gettorf zur Parkschule. Matthias Hoffmann hatte ihn eigens vom Standort Osdorf zur Parkschule fahren lassen. Kurzerhand eroberten die Kinder den Innenraum des Rettungswagens.

KN