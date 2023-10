Sportlich liegt der FC Bayern im Zeitplan, personell tut sich der Rekordmeister jedoch schwer. Nach dem Auswärtssieg in Mainz gibt Tuchel Einblick in die fragile Personalplanung und hofft, dass Leon Goretzka nicht der nächste Ausfall wird.

Der FC Bayern ist seit der 0:3-Niederlage im Supercup gegen Leipzig ungeschlagen. Der 3:1-Sieg in Mainz war der sechste Sieg im achten Bundesligaspiel, die Bilanz im DFB-Pokal und in der Champions League ist makellos. Dennoch herrscht rund um den Serienmeister anhaltende Unruhe, über die auch Thomas Tuchel nach dem Auswärtssieg noch einmal sprach. „Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht leisten“, sagte der Trainer mit Blick auf die nächsten drei Wochen, in denen die Münchner sechsmal gefordert sein werden.

Tuchel fügte hinzu, dass dies nur für „einige wenige Positionen“ gelte – sein erster Wechsel gegen Mainz zeigte jedoch, wie prekär die Personalsituation sei. Denn in der 74. Minute kam mit Bouna Sarr ein Fußballer ins Spiel, der rein sportlich keine Rolle mehr spielt und dem vom Verein mehrfach empfohlen worden war, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Der Hauptgrund für seine Auswechslung lag darin, dass die Bank des FC Bayern schlichtweg keine anderen Optionen zu bieten schien, um den angeschlagenen Leon Goretzka zu ersetzen.

Nach der Reise der deutschen Nationalmannschaft in die USA hatte er mit einem „geschwollenen Knöchel“ gespielt, wie Tuchel hinterher berichtete, und hatte sich nun auch an der Hand verletzt. „Wir hoffen, dass die Handverletzung nicht so schlimm ist“, sagte Tuchel, der bei einem Ausfall des 28-Jährigen vor weiteren Problemen drohen würde.

Denn die Verletztenliste vor der Reise nach Istanbul zum Champions-League-Spiel bei Galatasaray (Dienstag, 18:45 Uhr/Prime Video und im Liveticker auf ntv.de) Es ist schon lange genug her: Dayot Upamecano (Aufbau nach Muskelverletzung) und Serge Gnabry (Unterarmbruch) fallen seiner Meinung nach definitiv aus, während für Raphaël Guerreiro (Muskelfaserriss) und Noussair Mazroui (muskuläre Probleme) die „Tendenz ist eher nein, aber es gibt noch Hoffnung“.

„Großes Lob“ von Tuchel trotz seiner „nachlässigen“ Leistung

In Mainz saß Sarr als einziger erfahrener Defensivspieler auf der Bayern-Bank; Neben ihm standen der 20-jährige Frans Krätzig und der 19-jährige Aleksander Pavlovic, der noch auf sein Profidebüt wartet. Laut Tuchel spielte Matthijs de Ligt „mit einer Verletzung“, Kapitän Joshua Kimmich „krank an einer Grippe“, die ihn zwang, das DFB-Team vorzeitig zu verlassen. Kimmich hätte „eigentlich 70 Minuten spielen sollen“, musste aber aufgrund der Verletzung von Goretzka die kompletten 90 Minuten spielen. „Ich hoffe, wir haben es nicht übertrieben“, sagte Tuchel, „aber die Entzündungsmarker waren nach den letzten Trainingseinheiten so niedrig, dass es normalerweise keine Reaktion geben sollte.“

Angesichts dieser angespannten Personalsituation („Wir haben nicht viele Optionen“) wirkte Tuchel auch gelassen über den schweren Sieg, der zwar „sehr anstrengend“ sei, sich aber „deswegen großartig anfühlt“. Der Bayern-Trainer bezeichnete die Nachlässigkeit im Aufbauspiel, die den Mainzern immer wieder Ballgewinne und Kontermöglichkeiten ermöglichte, als „schlampig“, weshalb „ein Quäntchen Glück“ nötig sei. „Der Sieg kann nicht hoch genug gewürdigt werden“, sagte Tuchel, der seiner Mannschaft „ein großes Lob“ aussprach.

„Jetzt kommt es darauf an, alle zusammenzuhalten“, sagte der 50-Jährige anschließend, Verletzungsprävention sei ein Ziel für die nahe und mittlere Zukunft, die vorsieht, dass der FC Bayern in acht Wochen bis Weihnachten 13 Spiele bestreiten wird. Er möchte „den Leuten vertrauen, die wir haben.“ „Wir sind von der Qualität vollkommen überzeugt“, sagte Tuchel. Doch bis zum Jahresende bleibt ihm kaum etwas anderes übrig, denn erst dann öffnet sich das Transferfenster wieder und damit auch die Möglichkeit, Lücken im Kader zu schließen.

Immerhin: Manuel Neuers Comeback rückt offenbar tatsächlich näher, wie sein Vertreter Sven Ulreich berichtete: „Ich freue mich auch für Manu, dass er den Schritt gewagt hat, bald wieder auf dem Platz zu stehen.“ Die baldige Rückkehr des Torwarts ist ein ähnlich anhaltendes Thema wie die Personalengpässe; Seit Monaten heißt es immer wieder, dass Neuer dieses Mal tatsächlich kurz vor einer Rückkehr stehe.