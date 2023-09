LONDON – Großbritanniens Schulen sind möglicherweise vom Zusammenbruch bedroht, aber Bildungsministerin Gillian Keegan hat sich zumindest nicht „auf den Hintern gesetzt und nichts getan“.

Keegan – die unter Beschuss stand, nachdem ihre Abteilung in letzter Minute die Schließung von Schulen angeordnet hatte, die vor Jahrzehnten aus einer gefährlichen Form von Beton gebaut worden waren – wurde am Montag von einem heißen Mikrofon dabei erwischt, wie sie den Mangel an Lob beklagte, der ihr zuteil wurde.

Zum Abschluss eines Rundfunkinterviews mit ITV News stellte die Bildungsministerin – immer noch ihr Mikrofon tragend – den Reporter Daniel Hewitt wegen seiner Befragung zur Rede.

„Sagt jemals jemand: ‚Weißt du was? Du hast einen verdammt guten Job gemacht, weil alle anderen auf ihrem Arsch gesessen und nichts getan haben“, fragte sie und fügte hinzu: „Keine Anzeichen dafür, nicht wahr?“

Der Angriff – der als Seitenhieb auf Keegans eigene konservative Vorgänger interpretiert werden könnte – erfolgt inmitten einer zunehmenden politischen Schuldzuweisung über die Bedrohung der Schulsicherheit.

Der Streit dreht sich um die Verwendung von verstärktem Porenbeton (RAAC) in Schulgebäuden. Das leichte, poröse Material wurde in der Nachkriegszeit häufig in öffentlichen Gebäuden einschließlich Schulen verwendet.

Aber mit der Zeit kann es verfallen und es besteht die Gefahr des Zusammenbruchs – und die britische Regierung sieht sich einer zunehmenden Prüfung darüber ausgesetzt, wie schnell sie zum Schutz von Gebäuden gehandelt hat und inwieweit wichtige Renovierungsmaßnahmen für Schulen zurückgefahren wurden.

Nur wenige Tage vor dem Ende der Schulsommerferien in Großbritannien ordnete das Bildungsministerium von Keegan an, dass 104 Schulen mit RAAC ihre Gebäude schließen müssen – und es könnte noch mehr geben.

Ihr Chef, Premierminister Rishi Sunak, sagte am Montag gegenüber der BBC, dass 95 Prozent der 22.000 Schulen Englands von dem bröckelnden Beton nicht betroffen seien.

Während die Regierung noch keine Liste aller Schulen veröffentlicht hat, die das gefährliche Material möglicherweise verwenden, sagte Sunaks Sprecher am Montag, dass sie mit Hunderten und nicht mit Tausenden von Zahlen rechneten.

Die oppositionelle Labour Party nutzte Keegans offenen Interview-Moment.

Stephen Morgan, Minister für Schattenschulen, nannte es „ein erschütterndes Eingeständnis, dass Rishi Sunak und die Konservativen nichts unternommen haben, um ein Problem anzugehen, von dem sie seit Jahren wussten.“

„Die Bildungsministerin hat unglaubliche Arroganz an den Tag gelegt, als sie sagte, sie verdiene einen Schulterklopfer für das Chaos, das unsere Schulen unter ihrer Aufsicht erfasst“, fügte er hinzu.

Ausgabe einer Mea culpa In einem späteren Interview mit Sky News sagte Keegan: „Der Interviewer hat mich ziemlich stark gedrängt, wissen Sie, warum ich dieses Problem, das seit 1994 bestand, nicht gelöst habe, und es ist frustrierend, weil wir jetzt alles tun, um es zu erreichen.“ Nehmen Sie eine führende Position ein, um vorne dabei zu sein.“

Sie fügte hinzu: „Ich entschuldige mich für die Sprache, aber es ist etwas, bei dem ich sehr gerne Fortschritte machen möchte.“