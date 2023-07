Aschebergs Bürgermeister Thomas Stohldreier (l.) und Abteilungsleiter Klaus van Roje (r.) vor dem Haus in der Bultenstraße, in das das DRK künftig einziehen wird. Die DRK-Vertreter Angelika Reimers und Christoph Schlütermann freuen sich auf ihr neues Zuhause. © Gemeinde Ascheberg

Die Gemeinde Ascheberg stellt dem DRK-Ortsverein in Ascheberg-Davensberg neue Räumlichkeiten zur Verfügung. Dem Roten Kreuz stehen dann 70 Quadratmeter mehr zur Verfügung.

01.07.2023 06:00:00

Voraussichtlich bis Ende des Jahres wird das DRK neue Räumlichkeiten in der Bultenstraße 6 in Ascheberg beziehen. Künftig stehen dem Ortsverein 180 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, am Standort Bahnhofsweg sind es bislang 110 Quadratmeter.

Der bisherige DRK-Standort, das ehemalige Hausmeistergebäude am Bahnhofsweg, wird nach einer Zwischennutzung für die Verwaltung der Profilschule im Zuge des Profilschulcampusbaus abgerissen.

Dort leben noch immer Flüchtlinge

Die neuen Räume in der Bultenstraße wurden früher unter anderem von der Caritas-Kindertagesstätte und anschließend von einer Kindertagesstätte genutzt. Derzeit werden dort Flüchtlinge aus der Ukraine vorübergehend untergebracht. Da sich die Zimmer jedoch nicht als dauerhafte Unterkunft eignen, werden die Flüchtlinge in Kürze in eine geeignetere Unterkunft umziehen. Eine Nutzungsänderung für die neuen DRK-Räume und eine Anpassung des Brandschutzplans wurden bereits mit dem Kreis Coesfeld besprochen. Das Gebäude in der Bultenstraße 6 wurde Ende 2019 von der Gemeinde erworben.

Die neuen Räume bieten dem DRK mehr Platz und mehr Möglichkeiten, wie eine gemeinsame Vorabbesichtigung des DRK und der Gemeinde ergab. Zudem sind die Räume zentraler gelegen und weisen weniger Barrieren auf. Eine Behindertentoilette ist bereits eingebaut. Zwei Garagen und ein Gartenstück können ebenfalls genutzt werden.

DRK wohnt dort mietfrei

Die Räume werden dem DRK Ascheberg-Davensberg von der Gemeinde mietfrei überlassen. Lediglich die Mehrkosten müssen Sie selbst tragen. Diese Regelung wurde auch mit dem DRK in Herbern für die dortigen Räume getroffen.

Bürgermeister Thomas Stohldreier: „Das DRK ist für uns in der Gemeinde immens wichtig. Ob Blutspende oder ehrenamtliches Engagement bei vielen Veranstaltungen, die ohne den medizinischen Dienst undenkbar wären. Auch das Jugendrotkreuz ist eine starke Gruppe. Deshalb war es uns sehr wichtig.“ Es ist uns ein Anliegen, geeignete Räumlichkeiten zu finden, die diese Arbeit dieser wertvollen Helfer ermöglichen und fördern. Auch der Rat der Gemeinde Ascheberg steht voll hinter dieser Entscheidung.“

Vielen Dank für die großartige Unterstützung

Angelika Reimers, Zweite Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Ascheberg-Davensberg: „Dem Bürgermeister war es ein großes Anliegen, eine sehr gute Lösung für uns zu finden. Wir brauchen Lagerflächen und Räume für das Seniorenturnen und das Jugendrotkreuz. Wir haben große Unterstützung erfahren.“ und danken der Gemeinde dafür. Wir freuen uns sehr auf die neuen Räume. Sie sind zentrumsnah und ideal für uns und die Zukunft des Ortsvereins.“

Christoph Schlütermann, Kreisvorsitzender des DRK: „Wir begrüßen diese tolle Lösung sehr. Die Lösung im Gebäude am Bahnhofsweg wäre auf Dauer nicht tragbar gewesen. Jetzt haben wir die Chance, vor Ort verfügbar zu sein, an einem Ort, an dem wir uns weiterentwickeln können.“