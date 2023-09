London

Im Kampf gegen die rasante Inflation mussten die Zentralbanker in den letzten zwei Jahren einen metaphorischen Berg erklimmen. Viele meinen, sie hätten nun den Gipfel erreicht.

Am Donnerstag gab die Bank of England bekannt, dass sie ihren längsten Zinserhöhungszyklus seit mehr als einem Jahrhundert unterbrechen und die Benchmark-Kreditkosten im Vereinigten Königreich auf dem 15-Jahres-Hoch von 5,25 % halten werde.

Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Schweizer Zentralbank die Zinsen unverändert belassen hatte, und einen Tag, nachdem die US-Notenbank das Gleiche tat und ihren Leitzins in der Spanne von 5,25 % bis 5,5 % beließ.

„Die Zentralbanken glauben, dass sie die Zinssätze ausreichend angehoben haben, um die Inflation in ein paar Jahren auf ihr Ziel von 2 % zu senken“, sagte Paul Dales, Chefökonom für Großbritannien bei Capital Economics, gegenüber CNN. Die politischen Entscheidungsträger hoffen, dass sie die Inflation senken können, ohne ihre jeweiligen Volkswirtschaften in eine Rezession zu stürzen, fügte er hinzu.

Die Europäische Zentralbank (EZB), die die Geldpolitik für die 20 Länder festlegt, die den Euro verwenden, erhöhte letzte Woche die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt auf 4 %, deutete jedoch an, dass sie ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen habe.

Die Leitzinsen liegen derzeit auf einem Niveau, das, wenn es über einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zu senken, sagte die Zentralbank.

Die Fed hat die Zinsen seit März letzten Jahres elf Mal angehoben, während die Bank of England 14 aufeinanderfolgende Zinserhöhungen vorgenommen hat, nachdem die Inflation ab Ende 2021 an Fahrt zu gewinnen begann.

Nun deuten die Daten darauf hin, dass die großen Volkswirtschaften der Welt bei den Preissteigerungen endlich die Wende geschafft haben.

Die jährliche Inflationsrate in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union ist von den jahrzehntelangen Höchstständen im vergangenen Jahr zurückgegangen, liegt jedoch immer noch deutlich über den von ihren Zentralbanken angestrebten 2 %. Wichtig ist, dass die Kerninflation – die die schwankenden Lebensmittel- und Energiekosten außer Acht lässt und als besserer Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck gilt – in allen drei Regionen rückläufig ist.

Und inmitten des Leids, das eine hohe Inflation auslöst, sind schlechte Nachrichten manchmal gute Nachrichten: Im Vereinigten Königreich und in der EU signalisieren schwache Volkswirtschaften, dass die Inflation weiter sinken könnte, was weitere Zinserhöhungen unnötig macht.

Anfang des Monats senkte die Europäische Kommission ihre Wirtschaftsprognosen für dieses und das nächste Jahr und verwies auf die immer noch hohe Inflation und steigende Kreditkosten. Sie geht nun davon aus, dass die EU-Wirtschaft im Jahr 2023 um 0,8 % wachsen wird, verglichen mit einer Wachstumsprognose von 1 % im Frühjahr.

Die Produktion in Deutschland blieb im zweiten Quartal unverändert, was darauf hindeutet, dass Europas größte Volkswirtschaft Schwierigkeiten hat, sich von einer Winterrezession zu erholen, in der das Bruttoinlandsprodukt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpfte.

Im Vereinigten Königreich schrumpfte das BIP im Juli um 0,5 %, nachdem es im zweiten Quartal leicht gestiegen war, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und die Zahl der offenen Stellen ist zum ersten Mal seit zwei Jahren unter 1 Million gesunken.

Trotz der Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation haben die Zentralbanken gewarnt, dass ihr Kampf möglicherweise in die letzte Runde gehen muss und dass die Zinsen selbst dann hoch bleiben müssen, wenn keine weitere Erhöhung erforderlich ist, bis weit ins nächste Jahr hinein.

Die Ölpreise sind in den letzten Wochen gestiegen, was auf Produktionskürzungen der ölexportierenden Länder Saudi-Arabien und Russland sowie auf eine leichte Verbesserung der chinesischen Wirtschaftsdaten zurückzuführen ist, die auf eine stärkere Nachfrage hindeuten könnte. Brent-Rohöl, die weltweite Öl-Benchmark, erreichte am Freitag mit 94 USD pro Barrel den höchsten Stand seit elf Monaten.

Die Rallye könnte zu einem weiteren Anstieg der Inflation führen.

„Es gibt absolut keinen Grund zur Selbstzufriedenheit“, sagte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, in einem Video, das am Donnerstag auf der Website der Bank veröffentlicht wurde. „Wir werden genau beobachten, ob weitere (Tarif-)Erhöhungen erforderlich sind. Und wir müssen die Zinssätze lange genug hoch genug halten, um sicherzustellen, dass wir unsere Arbeit erledigen.“

In den USA, wo die Wirtschaft weiterhin ein robustes Wachstum verzeichnet, „wird es im nächsten Jahr nur sehr wenig Spielraum für eine Lockerung der Politik geben“, schrieb Seema Shah, globale Chefstrategin bei Principal Asset Management, am Mittwoch in einer Notiz.

Die jüngsten Konjunkturprognosen der Fed haben „sicherlich die Botschaft ‚höher für länger‘ deutlich gemacht und spiegeln die anhaltende Vorsicht und Angst vor einem Wiederaufflammen der Inflation wider, wenn sie zu früh und zu schnell von der Bremse nimmt“, sagte sie.

Sogenannte Dot-Plot-Prognosen zeigen, dass die meisten Fed-Beamten damit rechnen, dass der Leitzins in den USA in diesem Jahr seinen Höhepunkt in einer Spanne zwischen 5,63 und 5,87 % erreichen wird – was darauf hindeutet, dass eine weitere Erhöhung bevorstehen könnte. Die Beamten erwarten nun auch weniger Zinssenkungen im Jahr 2024.

Ökonomen sind eher davon überzeugt, dass die EZB ihre Zinserhöhungskampagne abgeschlossen hat.

„Die EZB hat wahrscheinlich eine letzte Zinserhöhung im Zyklus durchgeführt und ist nun in eine ‚längerfristig höhere‘ Phase eingetreten“, schrieben Analysten von JP Morgan am Freitag in einer Mitteilung.

Jennifer McKeown, globale Chefökonomin bei Capital Economics, glaubt jedenfalls, dass die jüngsten Entwicklungen einen „Wendepunkt“ für die Geldpolitik auf der ganzen Welt markieren.

„Wir glauben, dass der globale geldpolitische Straffungszyklus zu Ende geht“, sagte sie am Donnerstag in einer Mitteilung. „Bis nächstes Jahr um diese Zeit gehen wir davon aus, dass 21 der 30 größten Zentralbanken der Welt die Zinssätze senken werden.“