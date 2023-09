Die Lage im Land stelle eine Gefahr für den Frieden und die Stabilität in der Region dar, behauptete der Präsident von Äquatorialguinea

Gabuns Mitgliedschaft in der Wirtschaftsgemeinschaft Zentralafrikanischer Staaten (ECCAS) wurde als Reaktion auf den Militärputsch im Land letzte Woche ausgesetzt, gab der Regionalblock bekannt.

Die Entscheidung wurde am Montag nach einem Treffen im benachbarten Äquatorialguinea getroffen, bei dem regionale Staats- und Regierungschefs die politische und Sicherheitslage in Libreville besprachen.

ECCAS“verurteilte den Einsatz von Gewalt zur Lösung politischer Konflikte in Gabun und suspendierte das Land vom Verfahren“, sagte der angolanische Außenminister Tete Antonio laut Anadolu Agency gegenüber Reportern.

Der Block fügte hinzu, dass er angeordnet habe: „sofort vorübergehend„Verlegung des Hauptsitzes von Libreville in Gabun nach Malabo, der Hauptstadt Äquatorialguineas, und Ernennung des Präsidenten Äquatorialguineas, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, zu seinem Vorsitzenden.

Vor seiner Absetzung übernahm der gabunische Präsident Ali Bongo im Februar für ein Jahr den Vorsitz der ECCAS, wobei Mbasogo, der sein Land seit 1979 regiert, als stellvertretender Vorsitzender fungierte.

Auf dem Gipfeltreffen am Montag sagte der äquatorialguineische Staatschef, die Situation im benachbarten Gabun stelle eine Bedrohung für Frieden, Sicherheit und Stabilität in der zentralafrikanischen Region dar.

Er forderte die internationale und regionale Gemeinschaft auf, „Unterstützen Sie das gabunische Volk in dieser schwierigen Zeit, um zur verfassungsmäßigen Ordnung und zum Funktionieren aller Organe des Landes zurückzukehren.”









Am Montag zuvor legte General Brice Oligui Nguema den Amtseid als Interimspräsident Gabuns ab.

Nguema führte am 30. August den Putsch an, der Bongo an einer dritten Amtszeit als Präsident hinderte. Der gestürzte Präsident war 14 Jahre lang an der Macht und trat die Nachfolge seines Vaters Omar Bongo an, der von 1967 bis zu seinem Tod im Jahr 2009 regierte.

Der neue Militärherrscher versprach „freie, transparente Wahlen“ während seiner Amtseinführung, hat aber noch keinen klaren Zeitplan angegeben.

ECCAS sagte jedoch: „Dem Übergang zur Organisation von Wahlen wurde eine Frist von einem Jahr gesetzt.”