Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Projekt Mondlandung (nd-aktuell.de)

Die America Memorial Library platzt seit Jahren aus allen Nähten. Die Arbeiten an einem dringend benötigten Zentralgebäude sollen jedoch nicht vor 2027 beginnen. Foto: dpa/Tim Brakemeier

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) bemüht sich am Montag um Optimismus. „Die Menschheit ist zum Mond geflogen, die Menschheit kann auch eine Bibliothek am Blücherplatz bauen“, sagt Geisel im Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Wobei »eine Bibliothek« die Dimension nicht ganz richtig zu erfassen scheint. Immerhin geht es um den seit Jahren zugesagten Neubau der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Ein Komplex, in dem die bisherigen drei Standorte in Mitte, Kreuzberg und Westhafen auf knapp 40.000 Quadratmetern Nutzfläche zentralisiert werden sollen.

2018 beschloss der Senat, dass das Bauvorhaben am Blücherplatz in Kreuzberg, in unmittelbarer Nachbarschaft zur ZLB-Amerika-Gedenkbibliothek, errichtet werden soll. Seitdem ist wenig passiert. Für die städtebauliche Machbarkeitsstudie wurde ein Dialogverfahren durchgeführt, an dessen Ende drei Optionen für den Neubau standen. Am Blücherplatz wurde kürzlich ein temporäres Entlastungsgebäude für die aus allen Nähten platzende Gedenkbibliothek errichtet. Von dem ausgeschriebenen Architektenwettbewerb für den Neubau ist hingegen lange nichts zu hören – abgesehen von der gelegentlichen Klage, dass er zu lange auf sich warten lässt, wofür in erster Linie die Stadtentwicklungsverwaltung von Geisel verantwortlich gemacht wird.

Die Aufregung über die mangelnden Fortschritte in Kreuzberg heizt sich derzeit wieder auf, nachdem der „Tagesspiegel“ über Pläne von Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt (parteilos, für SPD) berichtete, den Beschluss von 2018 für den Neubau am Blücherplatz zu vernichten. Stattdessen, so heißt es, erwäge Kahlfeldt das Gebäude des Flughafens Tempelhof als neuen ZLB-Standort.

Die Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten ist entsetzt. „Es ist mir völlig schleierhaft, warum manche meinen, sie müssten die ZLB-Standortfrage noch einmal aufrufen“, sagt Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zu „nd“. Denn klar ist: „Wir haben Machbarkeitsstudien von 2015, Wirtschaftsstudien von 2016 – beide sprechen für den Standort auf dem Gelände der Gedenkbibliothek am Blücherplatz.“ an den Anfang zu gehen.“ Auch alles andere ist den Berlinern nicht vermittelbar.

Zur Erinnerung: Im Zuge der Untersuchungen verschiedener Standorte in den Jahren 2015 und 2016 wurde neben dem Blücherplatz, dem Marx-Engels-Forum und einem Areal am Südkreuz auch das weitgehend ungenutzte denkmalgeschützte Flughafengebäude aus den 1930er Jahren diskutiert. Im Vier-Wege-Vergleich schnitt Tempelhof hier am schlechtesten ab. Das eindeutige Fazit: „Das vorliegende spezifische Raum- und Funktionsprogramm der ZLB ist mit dem bestehenden Flughafengebäude nicht vereinbar.“ sind nicht zu empfehlen“.

Umso irritierender ist, dass die Senatsbaudirektorin Kahlfeldt, die bereits wegen ihrer Abwicklung des Planungsverfahrens für die Bebauung am Molkenmarkt in Mitte unter Beschuss steht, nun auch in der ZLB-Frage versuchen soll, das tote Pferd Tempelhof zu satteln . Alles Gerüchte ohne Grund, heißt es dann aus ihrem Haus, der Stadtentwicklungsverwaltung von Senator Geisel. „Wir planen nicht, den Senatsbeschluss von 2018 aufzuheben, und das könnten wir als einzelne Senatsverwaltung auch nicht“, sagte Geisel-Sprecher Martin Pallgen auf Anfrage von nd.

Gleichzeitig listet Pallgen von den enormen Kostensteigerungen von ursprünglich 350 auf fast 500 Millionen Euro eine Reihe „bestehender Probleme und Risiken“ für das Projekt am Blücherplatz auf, „die gelöst werden müssen, aber 2018 noch nicht bekannt waren“. über die „bautechnische Herausforderung“ durch die Nähe zum Landwehrkanal mit weiteren Kostenrisiken bis hin zu „umfassenden ökologischen Problemen“ durch die Abdichtung.

Die Wahrheit ist natürlich, dass nicht alle der erwähnten Probleme auf wundersame Weise einfach aufgetaucht sind. Zumindest die Nähe des Kanals war 2018 kaum zu übersehen. Und tatsächlich sprach der Senatsentwurf schon damals von einer „schwierigen“ Baustelle und etwaigen Problemen mit dem Grundwasser.

Volker Heller, der Hauptgeschäftsführer der ZLB, will sich zu den aktuellen Diskussionen um den Neubau und den Gerüchten um die Präferenzen in der Stadtentwicklungsverwaltung nicht äußern. „Ja, in Berlin hört man immer viele Gerüchte“, sagt Heller zu „nd“. Soviel also: »Ich bin mir sicher, dass die Kultursenatorin eine große Leidenschaft für das Projekt und ein Engagement für die Gegend um die America Memorial Library hat. Bei allen anderen Verwaltungen bin ich mir nicht immer so sicher.«

Und noch etwas ist selbstverständlich: Mit Bauarbeiten für das Mammutprojekt ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. In der aktuellen Investitionsplanung des Landes für die Jahre 2022 bis 2026 wird die Umsetzung des Masterplans für den Neubau vermerkt, jedoch auf das Jahr 2027 als möglichen Starttermin verwiesen.