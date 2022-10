Zentral-Kiew von Raketenangriffen getroffen – Beamte

Berichten zufolge landete eine der Raketen auf der Straße, in der sich die wichtigste Spionagebehörde des Landes befindet

Das Zentrum von Kiew wurde am Montagmorgen beschossen, sagen Beamte. „Im Bezirk Shevchenko, im Zentrum der Hauptstadt, gab es mehrere Explosionen. Alle Rettungsdienste sind im Einsatz“, Bürgermeister Vitaly Klitschko schrieb auf seinem Telegram-Kanal.

Anton Gerashchenko, ein Berater des Innenministers, sagte, dass eine Rakete die Wladimirskaja-Straße getroffen habe, in der sich das Hauptbüro des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) befindet.

Gerashchenko teilte Videos auf Telegram, die Rauchwolken zeigten, die über der Skyline aufstiegen, und sagte, dass mehrere Zivilfahrzeuge zerstört wurden.

Der Berater fügte hinzu, dass der U-Bahn-Betrieb in Kiew teilweise eingestellt wurde und alle U-Bahn-Stationen jetzt als Notunterkünfte dienen.

Streiks wurden auch in der östlichen Stadt Dnepr und Explosionen in Lemberg in der Westukraine gemeldet.

