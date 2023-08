Aktivisten beschuldigten eine portugiesische Gemeinde der „illegalen Zensur“, nachdem sie gerade als Papst Franziskus zur Feier des Weltjugendtags im Land ankam, ein Plakat entfernt hatte, das sexuellen Missbrauch durch Geistliche in der katholischen Kirche anprangerte.

Am Mittwochnachmittag ordnete die Gemeinde Oeiras die Entfernung einer Werbetafel an, auf der stand: „Mehr als 4.800 Kinder werden von der katholischen Kirche in Portugal missbraucht.“ Papst Franziskus ist am Mittwoch zu einem fünftägigen Besuch in dem Land eingetroffen, das von der Missbrauchskontroverse überschattet wird.

Die Mitglieder der Organisation „This Is Our Memorial“, die das riesige Plakat anbrachte, warfen der Gemeinde laut lokalen Medien vor, ihr „Recht auf freie Meinungsäußerung“ zu verletzen.

„Wir haben das Recht, das Plakat anzubringen, und wir werden für dieses Recht kämpfen“, sagten sie.

Die Plakatwand bezieht sich auf die im Februar veröffentlichten Ergebnisse eines unabhängigen Expertenausschusses, der feststellte, dass ab den 1950er Jahren über einen Zeitraum von sieben Jahrzehnten 4.815 Kinder von Priestern und Kirchenmitarbeitern misshandelt wurden. Der Bericht, der in Auftrag gegeben wurde, nachdem der katholischen Kirche in Portugal vorgeworfen wurde, Fälle von sexuellem Missbrauch zu vertuschen, löste Schockwellen aus, da die Zahl der Opfer viel größer war als erwartet.

„Wieder einmal wollen sie uns verstecken“, zitierte die portugiesische Tageszeitung Diário de Notícias ein nicht identifiziertes Opfer nach der Entfernung.

Zwei ähnliche Werbetafeln – in den Gemeinden Lissabon und Loures – wurden nicht entfernt.

In Oeiras erklärte der Gemeinderat, dass es sich bei der Plakatwand um „illegale Werbung“ handele. Die Mitglieder von This Is Our Memorial bestritten die Behauptung und sagten, das Plakat sei politisch und nicht kommerziell.

„Gemeinsam mit unseren Anwälten analysieren wir die Nutzung des gerichtlichen Weges, um auf dieses Unrecht zu reagieren, um diese Form der illegalen Zensur durch den Stadtrat von Oeiras so weit wie möglich zu kompensieren“, sagte die Gruppe laut Local Berichte.

Papst Franziskus ging nach seiner Landung in Lissabon auf den Missbrauchsskandal ein und sagte, die Kirche brauche „eine demütige und kontinuierliche Reinigung, beginnend mit dem schmerzlichen Schrei der Opfer, die immer angenommen und angehört werden müssen“. Er traf sich am Mittwochabend privat mit 13 der Opfer.

Im Jahr 2021 ergab ein ähnlicher Bericht, dass in Frankreich zwischen 1950 und heute 216.000 Kinder von Geistlichen misshandelt wurden.