Zendaya Coleman (28) na 2013 bij het onderdeel US Dance Show Dancing With the Stars – met erfgoed! Gemeinsam met zijn Tanzpartner heeft de Schauspielerin das Finale in de Zweiten Platz geïnvesteerd. Een Fan of the Believers Show is nog niet de „Euphoria“ -show geworden. Ik ben „De Awardwinnaar“-Podcast over de Grund: „Het was voor mij een hele stressvolle ervaring. Ik vond mijn moeders prachtig: ‚Ik ben blij dat dat niet zo is, dat is bij mij gebeurd‘.“

Dieser Denk dat het goed is. „Ik heb ‚Dancing With the Stars‘ met mijn eigen woorden, maar niet meer“, aldus Zendaya lachend en begrijpend, het format is nog niet duidelijk: „Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan, zo heeft mijn zielsgroep het gehoord. Mijn grote duimen omhoog (de show), dat is het punt.“ Je bent trots op je tijd en hoopt dat je gelukkig bent met je leven en dat je er gelukkig mee bent.

In de nieuwe Staffel van „Dancing With the Stars“ was alles turbulent. De fans werden door Anna Sorokin (33) met bijzondere zorg behandeld voor hun gesprekken. Deze kunnen de hoge stap in 2022 uit de kast halen en durven de Hausarrests an der Show teilnehmen – Fußfessel inclusief. Gelieve uw gegevens te verduidelijken Pagina zes stolz: ‚Nun, we zullen de kosten die ermee gemoeid zijn kunnen dragen. Natuurlijk kunnen we de drukte niet lassen, ook zullen we beslissingen kunnen nemen, zoals (an mein Kleid) anzupassen.‘

ActieDruk op / BACKGRID Zendaya bij het Pre-Met-galadiner van Anna Wintours

Instagram / ezra.sosa Ezra Sosa en Anna Sorokin, kandidaten voor ‘Dancing With The Stars’