Zement im „Klimalabor“: Die schmutzigste Industrie der Welt – ohne saubere Alternative

Welche Baustelle man auch betrachtet, ohne Zement geht nichts. Das wussten schon die alten Römer. Vor Hunderten von Jahren stellten sie aus Kalkstein Zementklinker her, mischten ihn mit Wasser und Kies zu Beton und bauten aus dem formbaren „Fertigstein“ Brücken, Häuser, das Pantheon und das Kolosseum. Das vielseitigste Material der Welt ist aber auch das schmutzigste: Die Zementindustrie bläst so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre wie Indien. Und anders als in vielen anderen Branchen lässt sich daran wenig ändern. Denn für den Herstellungsprozess ist derzeit keine Alternative in Sicht, wie Peter Schniering im Interview erklärt. Gleichzeitig wird die Nachfrage vor allem in den Entwicklungsländern in den kommenden Jahrzehnten sehr hoch bleiben. Und recyceln? Es ist so gut wie unmöglich. „Ich halte die Zementindustrie für das komplexeste Problemfeld der Klimakrise“, bringt der Gründer von Future Cleantech Architects (FCA) die frustrierende Situation im „Klimalabor“ von ntv auf den Punkt.

ntv.de: Wenn die Zementindustrie ein Land wäre, hätte sie nach China und den USA die dritthöchsten CO2-Emissionen. Was macht Zement so schmutzig?

Peter Schniering: Das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Die Nachfrage nach Zement für die moderne Infrastruktur von Städten ist extrem hoch. Zudem weist der Zementprozess, die Kalzinierung, sehr hohe Prozessemissionen auf. Anders als in vielen anderen Bereichen stammen sie jedoch nicht aus der Befeuerung mit dem Brennstoff. Daran lässt sich deshalb wenig ändern.

Kalzinierung?

Peter Schniering (rechts) ist Gründer und CEO von Future Cleantech Architects. Er arbeitet hauptsächlich an der Beschleunigung von Cleantech-Innovationen wie Wasserstoff- und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS). (Foto: FCA)

Ja. Die Basis von Zement ist Kalkstein. Es ist weltweit in Hülle und Fülle verfügbar und wird seit Tausenden von Jahren für viele Gebäude verwendet. Schon die Römer nutzten ihn zur Herstellung von Zementklinker bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen. Das heutige Hauptprodukt Portlandzement hingegen wird bei sehr hohen Temperaturen von 1200 bis 1500 Grad, manchmal sogar 1800 Grad hergestellt. Dieser Zementklinker ist die Basis des Betons, um den es im Endprodukt geht. Beim Kalzinieren wird jedoch das im Kalkstein gebundene CO2 freigesetzt und in die Atmosphäre abgegeben.

Sie haben also eine Doppelbelastung? Der Kalkstein verursacht beim Auflösen CO2-Emissionen. Hinzu kommen Emissionen, die beim Brennvorgang und den hohen Temperaturen entstehen?

Richtig. Der Anteil an CO2, der aus dem Kalkstein freigesetzt wird, liegt bei rund 60 Prozent. Der zum Brennen verwendete Brennstoff fügt 30 Prozent hinzu. Die restlichen 10 Prozent stammen aus dem Mahlprozess und dem Transport. Zu den Emissionen aus der Kalzinierung gibt es leider keine wirkliche Alternative. Die hohen Temperaturen sind auch ein Problem, weil man den Prozess nicht ohne weiteres mit niedrigen Temperaturen oder erneuerbarer Energie betreiben kann.

Aber Sie sagten, die Römer verwendeten niedrigere Temperaturen.

Wie genau man bei diesen hohen Temperaturen gelandet ist, kann ein Zementhistoriker besser erklären. Aber am Ende sind es wirtschaftliche Gründe, es herrscht ein enormer Kostendruck in der Branche. Aus diesem Grund wurde der dominierende Portlandzement über viele Jahrzehnte verfeinert und optimiert. Für die optimale Reinheit des Materials ist das Hochtemperaturverfahren das beste und effizienteste Verfahren. In der Antike wurde Zementklinker bei Temperaturen um die 200 Grad hergestellt. Somit war der römische Beton nicht so rein. Eine neue Studie ergab jedoch, dass dies tatsächlich Vorteile für die Alterung des Materials und die Langzeithaltbarkeit hat.

Bei niedrigeren Temperaturen hergestellter Zement hält also länger?

Das ist vereinfacht, aber ja.

Warum wird es heute nicht mehr verwendet?

Abgesehen von den Auswirkungen auf das Klima haben Zement und Beton eine Reihe wichtiger Vorteile. Nur Wasser wird weltweit mehr als Material verwendet, weil Beton billig und völlig flexibel formbar ist. Im Englischen spricht man auch von „Instant Stone“, also Fertigstein: Man rührt den Beton an, positioniert ihn und er wird fest. Außerdem hält er enormen Belastungen stand. Ich bin kein Experte für antiken Beton, aber er ist deutlich schwächer, zuverlässiger und entspricht wahrscheinlich nicht den modernen Bauvorschriften. Sie möchten es nicht für Abwasserkanäle oder Fundamente verwenden.

Wie entwickelt sich die Nachfrage? Verwenden wir mehr Zement oder weniger?

Das hat stetig zugenommen. Bei der Hochrechnung des künftigen Verbrauchs gibt es unterschiedliche Prognosen: Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage bis 2050 um 12 bis 20 Prozent steigen wird. Der weltweite Zement- und Betonverband GCCA ist pessimistischer und rechnet mit einem Anstieg um bis zu 20 Prozent zu 40 Prozent. Eine Studie von Nature Materials rechnet sogar mit einer Steigerung von bis zu 50 Prozent.

Aber hier geht es um die Bauarbeiten. Staaten, Städte oder Investoren prognostizieren keinen Zementverbrauch, aber Gebäude, Abwasserkanäle und Brücken schon. Vielleicht kann es auch anders geliefert werden.

Woher kommt diese große Nachfrage?

Ein großer Teil stammt aus den Entwicklungsländern. Aus Regionen und Schwellenländern, die urbanisieren wollen – sei es in Afrika, Lateinamerika oder Südostasien. Bei dem Wunsch, die Lebensqualität mit Infrastruktur zu steigern, spielt Beton eine unglaublich wichtige Rolle.

Gibt es Alternativen, um eine vergleichbare Bauleistung zu ermöglichen?

Wenn Sie diesen Ländern nicht sagen wollen, dass sie keinen Beton mehr verwenden können, gibt es vier Möglichkeiten, die alle nur teilweise helfen: Sie können die Nachfrage reduzieren, indem Sie alternative Baustoffe verwenden. Ein zweiter Punkt ist CCS, also Carbon Capture and Storage: Das CO2 wird bei der Zementherstellung abgetrennt und irgendwo gespeichert. Dann haben wir die hohe Prozesstemperatur, wir nennen sie „The Flame“: Ist eine elektrische Befeuerung mit erneuerbaren Energien möglich? Geht es mit niedrigeren Temperaturen? Doch diese Forschung steckt noch in den Kinderschuhen.

Die vierte Möglichkeit, aber keineswegs die unwichtigste, sind alternative Materialien: Können wir Zement und Beton auch ohne Kalkstein herstellen? Zu diesem Bereich gehört auch die Idee des Recyclings von Beton.

Wäre das nicht eine Möglichkeit? Wenn man durch eine Großstadt geht, sieht man ziemlich viel Schutt, der wiederverwendet werden könnte.

Am besten gar nicht abreißen, sondern den Altbestand erhalten, sanieren oder modernisieren. Denn es ist praktisch unmöglich, bestehenden Beton in seine Grundbestandteile zu zerlegen und den Zement wiederzuverwenden. Die fertige Betonmasse enthält auch Wasser, Kies und vieles mehr. Das macht es so schwierig: Anders als bei Glas bekommt man keine reinen Rohstoffe zurück. Und selbst wenn, würde der Recyclingprozess viel Energie verbrauchen. Das Entkohlungspotential ist gering.

Und wo landen diese Materialien? Nur in der Müllhalde? In China mussten gerade mehrere Rohbauten abgerissen werden.

Das hängt stark von der Regulierung im jeweiligen Land und natürlich von der Bauweise ab. Eine mit Stahl verstärkte Brücke ist eine ganz andere Herausforderung als ein Einfamilienhaus.

Aber ist das nicht völliger Wahnsinn: Wir produzieren immer wieder Sachen, von denen wir nicht wissen, wie wir sie wiederverwenden, entsorgen oder ersetzen sollen?

Ich möchte nicht desillusioniert wirken, aber das ist die Herausforderung. Für neuere Gebäude könnten vorgefertigte Teile verwendet werden. Diese Betonfertigteile können Sie anschließend wieder zerlegen und wie Legosteine ​​anderweitig verwenden. Doch das ist bei individualisierten Bauwerken wie Brücken schwierig, weil sie oft an die Topografie angepasst werden müssen. Wenn Sie Beton wiederverwenden wollen, müssen Sie ihn brechen, zertrümmern, abreißen. Sie bekommen Steine, aber keinen Zement.

Man könnte also einzelne Teile einfach wiederverwenden, ist das alles?

Nein, wir haben andere Hebel. Ein sehr wichtiger ist CCS. Unabhängig von der Zementindustrie müssen wir hier definitiv unsere Hausaufgaben machen. Ein weiterer wichtiger Hebel sind Bauvorschriften. Natürlich sollte eine Brücke felsenfest sein, aber meistens werden Zement und Beton reichlich verwendet, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn auch die Brandschutznormen gelockert werden, kann künftig mehr Holz als Baustoff verwendet werden. Gleichzeitig muss man Gebäude anders denken und möglichst viele modular bauen, um sie wieder abbauen zu können.

Welcher dieser Parameter hat das größte Potenzial?

Das ist schwer zu sagen, weil wir uns noch in der technologischen Grundlagenforschung befinden. Aber wenn wir bis 2050 blicken, können wir hoffen, dass noch etwas in der Innovationspipeline ist, an das wir noch nicht gedacht haben: ein alternatives Material anstelle von Zement.

Das klingt nicht besonders beruhigend.

Als Organisation konzentrieren wir uns auf Industriesegmente, die am schwierigsten zu dekarbonisieren sind. Dies sind Sektoren mit hohen Emissionen und einem geringen Technologiereifegrad. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber ich halte die Zementindustrie für das komplexeste Problemfeld der Klimakrise.

Aber selbst wenn ein alternatives Material gefunden würde, wäre das Problem in erster Linie in Deutschland und Europa gelöst, aber weder der Preis noch die Nachfrage in den Entwicklungsländern gesunken.

Ja. Gerade dieser Portlandzement ist zu einem weltweiten Rohstoff geworden, weil er sehr, sehr billig ist. Im Moment passiert viel, wir sind Teil der Forschungskonsortien der Zementhersteller. Aber auch in Ländern wie Deutschland, wo es finanzielle Unterstützung gibt, erfordert die Dekarbonisierung einen enormen Kulturwandel. Wenn Sie mit Zementherstellern in Entwicklungsländern sprechen, in denen ein enormer Preisdruck herrscht, werden sie Ihnen sagen: Wir können es uns nicht leisten, unsere Zementwerke umzubauen. Und den Verbrauchern ist es letztlich egal, ob der Beton klimaneutral oder klimafreundlich hergestellt wurde.

Ich bin immer noch optimistisch. Natürlich kann man sich nicht darauf verlassen, einen alternativen Baustoff zu finden. Aber vor zehn Jahren hätte niemand damit gerechnet, dass Lithium-Ionen-Batterien so günstig sind oder dass wir je nach Region und Technologie für 1 Cent pro Kilowattstunde Solarstrom produzieren können. Jeder hätte gesagt, ich sei verrückt.

Clara Pfeffer und Christian Herrmann sprachen mit Peter Schniering. Das Gespräch wurde zum besseren Verständnis gekürzt und geglättet.