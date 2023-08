Zeltlager am Badesee Sulzfeld versinkt im Schlamm, was macht das mit der Atmosphäre?

Der Standort für das Jugendcamp des Roten Kreuzes, das 2023 zum 41. Mal stattfindet, könnte nicht besser sein. Direkt am Sulzfelder Badesee gelegen, eignen sich die sieben Tage und Nächte perfekt für sommerliche Freizeitaktivitäten und Badespaß. Nass wird man nur freiwillig.

Doch die starken Regenfälle haben die grüne, saftige Wiese in eine einzige schlammige Landschaft verwandelt. Die Bilder ähneln denen des Wacken Open Air Festivals, das derzeit in Schleswig-Holstein stattfindet. Was für Außenstehende und Eltern wie ein Horrorszenario klingt, ist für die 171 Kinder offenbar gar nicht so schlimm. Die Atmosphäre ist überraschend gut.

Wassergräben verhindern Schlimmeres

Während einer der kurzen (und seltenen) Regenpausen am Mittwoch packen alle mit an. Frisch angelegte Wassergräben vor den Zelten sollen das Innere der Zelte vor noch schlimmerem und noch mehr Schlamm schützen. Mit Eimern, Besen, Schaufeln und Schwämmen werden große Wasserpfützen abgeschöpft. „Jetzt spucken wir uns wieder in die Hände.“

Sulzfelds Bürgermeister Jürgen Heusinger brachte Sandsäcke und Spaltenböden vom städtischen Bauhof mit. Die Gruppe würde gerne etwas „aufräumen“, wenn man das angesichts des Zustands der Wiese und der Zelte überhaupt sagen kann. Abschließend ist für diesen Tag der Elternabend geplant, zu dem Mütter und Väter eingeladen sind und endlich frische – und vor allem trockene – Kleidung mitbringen.

Schlamm kann auch Spaß machen

Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren haben sich offenbar an die Situation gewöhnt und vergnügen sich im Matsch. Ein paar Jungen rutschen auf dem Bauch über den Campingplatz, ein paar Mädchen bemalen sich gegenseitig die Gesichter.

Besonders schmutzige Kinder werden mit einem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Dann geht es ab in die warme Dusche. Überall wird gelacht und an der Trockenstelle am Lagerfeuer werden Schuhe getrocknet und Hände gewärmt.

Die Stimmung unter den Leitern des Zeltlagers, Stefan Bergmann, André Henrich und Daniel Spissak, könnte sicherlich schlechter sein. „Bisher konnten wir unser Programm durchziehen und den Kindern geht es unglaublich gut. Es ist ein besonderes Erlebnis, wie die Gemeinde mit dieser herausfordernden Situation umgeht. Natürlich ist auch viel kurzfristige Organisationsarbeit erforderlich.“ Aber langweilig wird es uns bei diesem Wetter sicher nicht. Wir bieten viele Workshops an, proben Vorführungen und spielen im großen Zelt. Natürlich müssen wir auch mehr aufräumen als in anderen Jahren“, sagt Stefan Bergmann lächelnd.

„Hauptsache, der Pyjama bleibt trocken“

Antonia Eckart aus Bad Königshofen ist zum zweiten Mal im Camp und hat immer noch ein Lächeln im Gesicht. „Natürlich ist der Schlamm nicht schön. Vor allem, wenn die Füße nass sind. Aber Hauptsache, der Schlafanzug bleibt trocken. Wir können das Wetter nicht ändern und müssen das Beste daraus machen.“ Sie möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mitmachen.

Etwas häufiger als Antonia besuchte Alexander Brüderlein das Jugendlager des Roten Kreuzes. Und zwar 27 Mal. Der erfahrene Betreuer kann sich nur an wenige Lager erinnern, in denen es wirklich annähernd so verregnet war. „2001 hätte das letzte Mal sein sollen, aber dieses Jahr ist es wirklich extrem. Vor allem, weil es fast die ganze Woche regnet.“

Überraschenderweise gab es aufgrund des Regens keine vorzeitigen Abfahrten. Das Motto lautet immer noch: „Wir bleiben bis zum Ende“. Der Kampfgeist und das Miteinander sind beeindruckend. Die Ansprüche vieler Kinder sind für dieses Zeltlager einfach und überschaubar. „An solchen Tagen wünscht man sich Trockenheit. Und vielleicht ein bisschen Sonnenschein.“