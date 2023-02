De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy markeerde de eerste verjaardag van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne met een videoboodschap aan de wereld waarin hij zei: “we zullen iedereen verslaan.”

De video begint met Zelenskyy die zich een jaar geleden zijn toespraak tot de natie herinnert. “Een jaar geleden op deze dag, vanaf dezelfde plek rond zeven uur ’s ochtends, sprak ik u toe met een korte verklaring van slechts 67 seconden. Het bevatte de twee belangrijkste dingen: dat Rusland de grootschalige invasie tegen ons was begonnen. En dat we sterk zijn. We zullen iedereen verslaan. Omdat wij Oekraïne zijn.”

Zelenskyy beschreef 24 februari 2022 als “de langste dag van ons leven” en “de moeilijkste dag in de moderne geschiedenis” en voegde eraan toe: “We zullen nooit rusten voordat de Russische moordenaars een verdiende straf zullen ondergaan. We twijfelen er niet aan dat ze verantwoordelijk zullen worden gehouden. We twijfelen er niet aan dat we zullen winnen.”

In een aparte video geplaatst op Twitteren, Zelenskyy beschreef een jaar van pijn, verdriet, geloof en eenheid. “Op 24 februari hebben miljoenen van ons een keuze gemaakt. Geen witte vlag, maar de blauw-gele. Niet vluchten, maar onder ogen zien. Verzetten en vechten’, schreef hij.