Zelenskyy speelt het lange spel met Xi Jinping – POLITICO

KYIV — De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy is blij met vernietigende kritiek op landen als Hongarije en Duitsland omdat ze te dicht bij de Russen komen. Maar hij speelt een diplomatiek lang spel met de nummer 1 bondgenoot van Moskou: de Chinese president Xi Jinping.

Er zijn goede redenen om de Chinezen niet boos te maken, ondanks hun “no-limits partnership” met Moskou. Zelenskyy wil Peking aan de kant houden als investeerder, handelspartner en potentiële tussenpersoon – in plaats van het weg te duwen, en het risico lopen dat Xi grote wapenexporten naar de Russische strijdkrachten goedkeurt. In de komende jaren zullen de diepe zakken van China waarschijnlijk ook een rol spelen bij de wederopbouw van Oekraïne na de verwoestingen van de oorlog.

Terwijl Xi deze week Moskou bezoekt, nemen de speculaties toe dat hij eindelijk ook het eerste telefoontje met Zelenskyy zou kunnen voeren sinds de volledige Russische invasie van Oekraïne. Hoewel er geen oproep is bevestigd, zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan dat hij een dergelijk gesprek tussen Xi en Zelenskyy zou verwelkomen, en merkte op: “Wij zijn van mening dat de (Volksrepubliek China) en president Xi zelf rechtstreeks het Oekraïense perspectief zouden moeten horen en niet alleen het Russische perspectief.”

Peking en Kiev zijn nauwelijks vreemden. Voor de oorlog was China de belangrijkste handelspartner van Oekraïne en tevens een enorme markt voor gerst en maïs uit de Zwarte Zee. Het investeerde ook zwaar in Oekraïense infrastructuur zoals havens en telecommunicatie. In een poging om ruzies met zo’n cruciale partner te vermijden, onthield Kiev zich vorig jaar tijdens een VN-stemming zelfs om China’s vervolging van zijn Oeigoerse moslimminderheid te veroordelen.

Hoewel EU- en NAVO-functionarissen vorige maand uiterst sceptisch reageerden op een 12-stappenplan van China om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, is het veelzeggend dat Zelensky zelf benadrukte dat hij bereid was de deur open te houden voor een door China geleide dialoog.

“Ik denk dat het niet slecht is dat China over Oekraïne begon te praten. Maar de vraag is wat volgt op de woorden’, zei Zelenskyy op een persconferentie in Kiev. “Ik denk dat sommige Chinese voorstellen het internationale recht respecteren, en ik denk dat we er samen met China aan kunnen werken. Waarom niet? Ons doel is om velen om ons heen te verzamelen om er één (Rusland) te isoleren.”

Deze kijk op China als potentiële vredesmakelaar heeft de meningen ernstig verdeeld. Veel critici merken op dat het hoofddoel van China het handhaven van een strategische alliantie met Rusland is die het kan helpen tegenwicht te bieden aan het democratische Westen. Commerciële zorgen en haar imago als bemiddelaar komen daar verre op de tweede plaats.

Oleksandr Merezhko, het hoofd van de commissie buitenlands beleid van het Oekraïense parlement, vertelde POLITICO dat het niet waarschijnlijk leek dat Peking zijn invloed op Moskou zou uitoefenen “omdat het Poetin niet wil stoppen”.

Peter Stano, een woordvoerder van de EU voor buitenlandse zaken, twijfelde ook aan de geschiktheid van China als eerlijke bemiddelaar.

“China weigert te erkennen wie de agressor is en wie het slachtoffer. Peking plaatst Rusland op hetzelfde niveau als Oekraïne – dat onder brute, illegale aanvallen ligt in strijd met het VN-handvest; precies hetzelfde handvest dat China beweert te beschermen’, zei Stano tijdens een briefing. “Iedereen is welkom om vrede te bewerkstelligen. Maar in de eerste plaats moet het worden geaccepteerd door de twee betrokken partijen.”

Daarentegen stelde Vita Golod, voorzitter van het bestuur van de Oekraïense Vereniging van Sinologen, dat Peking een nuttige rol zou kunnen spelen.

“China heeft Europa nodig. En nu kan het dit laten zien door middel van positieve invloed. Het kan in deze oorlog een beeld van bemiddelaar creëren, net zoals Beijing het Iraans-Saoedische conflict verzoende en een echte vredestichter werd”, vertelde ze aan POLITICO.

De Chinese president Xi Jinping ontmoet de Russische president Vladimir Poetin op 20 maart 2023 in het Kremlin in Moskou | Sergei Karpukhin/AFP via Getty Images

China heeft de luxe zichzelf toe te staan ​​zijn ogen te sluiten voor conflicten met Oekraïne uit het verleden – die meestal lang duren, zei ze.

“Deze keer begrijpt China dat als het erin slaagt te doen wat de VS niet hebben gedaan, het zijn invloed in Europa zal consolideren. En China heeft Europa nu echt nodig.”

Motorische problemen

Er zijn de afgelopen jaren inderdaad pijnpunten geweest in de relatie tussen Oekraïne en China.

De ernstigste ruzie draaide om MotorSich, de grootste Oekraïense producent van vliegtuigmotoren, die de Chinezen probeerden te kopen in een deal die de westerse bondgenoten van Oekraïne, waaronder de Verenigde Staten, algemeen beschouwden als een bedreiging voor de veiligheid. De grote angst was dat belangrijke militaire technologie in handen van Peking zou vallen.

In 2017 vroegen het Chinese bedrijf Skyrizon Aviation en MotorSich het Antimonopoliecomité van Oekraïne (AMCU) om hun fusie goed te keuren. De commissie verwierp de deal echter en de staatsveiligheid stopte de fusie. In 2020, toen Skyrizon opnieuw een verzoek indiende bij de AMCU, beval de Oekraïense regering de nationalisatie van MotorSich. Maar het veranderde al snel van gedachten, waardoor de motorproducent in het ongewisse bleef.

Als reactie hierop hebben Chinese investeerders een rechtszaak aangespannen bij een internationaal tribunaal om $ 3,5 miljard terug te vorderen van Oekraïne, in de overtuiging dat Kiev een investeringsbeschermingsovereenkomst uit 1992 had geschonden. In 2021 diende Skyrizon ook een klacht in tegen Oekraïne in Den Haag en eiste dat Oekraïne $ 4,5 miljard aan schadevergoeding zou betalen.

“Het was de zaak van twee particuliere instellingen, en het was mogelijk om het netjes af te handelen. Maar onze regering heeft SBU (de veiligheidsdienst) erbij betrokken … Nu is het een zaak van de staat, en de situatie is nog erger geworden, ‘zei Golod. “Deze vragen zijn niet opgelost; het punt is niet ingesteld. We zijn China veel geld schuldig.”

Volgens Merezhko van de commissie buitenlandse zaken van het Oekraïense parlement zijn de diplomatieke betrekkingen van Oekraïne met China op dit moment tot een dieptepunt gezakt. Hij merkte op dat terwijl de meeste landen Rusland probeerden te isoleren, China op veel gebieden de banden met de agressorstaat aan het verdiepen was, waardoor Rusland van een ondergeschikte partner in een vazalstaat veranderde.

“En dit zal zeker gevolgen hebben voor het beleid van Oekraïne en China ten opzichte van Oekraïne”, zei Merezhko. “Bovendien heeft Oekraïne duidelijk de weg van Euro-Atlantische integratie gekozen, wat het tegenovergestelde is van de ontwikkeling van de betrekkingen met China. We staan ​​aan de kant van de vrije democratische wereld, niet aan de kant van autoritaire regimes.”

Maar hoewel Merezhko weinig hoop had op echte hulp uit China, noemde hij de diplomatieke benadering van Oekraïne slim in termen van Realpolitik.

“De vrees bestaat dat als we China harder gaan bekritiseren, Peking dit als excuus zal gebruiken om zijn hulp aan Rusland te versterken en zelfs militaire hulp zal gaan bieden”, vervolgde Merezhko.

Dun ijs

Sinds het uitbreken van de oorlog heeft China lippendienst bewezen aan het uitroepen van zijn neutraliteit en heeft het zich onthouden van stemming over resoluties over Oekraïne bij de VN

De politieke temperaturen zijn recentelijk gestegen, waarbij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat Peking overweegt wapens aan Rusland te leveren.

Nogmaals, terwijl Washington hier een harde lijn in heeft getrokken en de gronden voor sancties tegen Peking heeft getest in het geval van bevestigde wapenleveranties, slaan de Oekraïners een zeer diplomatieke koers in.

Oekraïense president Volodymyr Zelensky troost familieleden van een gedode Oekraïense militair op 10 maart 2023 in Kiev, Oekraïne | Roman Pilipey/Getty Images

Oleg Ustenko, de economisch adviseur van Zelensky, omzeilde de spanningen en vertelde aan POLITICO dat Oekraïne “geen duidelijke visie heeft op het gebied van sancties tegen China”.

Hoewel de pro-Russische houding van Peking duidelijk is – het dringt bijvoorbeeld hard aan op het opheffen van sancties – zei Serhiy Herasymchuk, plaatsvervangend uitvoerend directeur van de Raad voor Buitenlands Beleid. plan wekte niettemin belangstelling in Oekraïne.

“Het is natuurlijk geen vredesplan. Sommige pijlers zijn pro-Russisch”, zei Herasymchuk. “Maar anderen zijn belangrijk. We kunnen ze gebruiken om onze eigen beveiligingsproblemen op te lossen”, vervolgde hij.

Hij wees op nucleaire veiligheid als zo’n punt, “waar we kunnen praten over garanties dat Rusland geen kernwapens tegen Oekraïne zou gebruiken. Of praat over demilitarisering van de kerncentrale van Zaporizhzhia.”

Oekraïne zou ook kunnen profiteren van Chinese bemiddeling in voedselzekerheidskwesties, aangezien dit zou kunnen helpen om het Zwarte Zee-graaninitiatief uit te breiden. Momenteel is China de belangrijkste ontvanger van Oekraïens graan dat door de drie corridors van de VN-regeling komt.

“China kan Rusland mogelijk onder druk zetten om het initiatief veel langer te verlengen en het initiatief mogelijk uit te breiden naar de havens van Mykolaiv”, merkte Herasymchuk op.

Toch voerde hij aan dat Oekraïne voorzichtig moet zijn om Peking het hof te maken, en extra goed moet letten op wat de echte strategische doelen van China zouden kunnen zijn.

“Ik ben er niet zeker van dat het Oekraïense leiderschap de belangen van China begrijpt. Het zou naïef zijn om van China te verwachten dat het bemiddelt in de oorlog van Rusland zonder de bredere context van China’s belangen”, zei hij.

Gabriel Gavin en Nahal Toosi droegen bij aan de rapportage.