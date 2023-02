“Het is moeilijk uit te leggen, maar er was een vastberadenheid als reactie op iets waar nog nooit iemand mee te maken heeft gehad”, zei Penn.

Op een persconferentie ook zaterdag, zei Penn dat ze na het interview naar het hotel waren teruggekeerd en dat de beschietingen diezelfde nacht begonnen. Toen ze Zelenskyy voor het eerst ontmoetten, had hij ‘een goed pak en een goed kantoor’.

“De volgende keer dat we hem zagen, was hij in camouflagekleding en was zijn land in oorlog”, zei Penn.

Het uitbreken van de oorlog stuurde de documentaire op een onverwacht spoor. De film bevat verdere interviews met de president die het afgelopen jaar zijn gehouden.

Na het voltooien van het project is het paar buiten de camera blijven spreken. Zelenskyy presenteerde de Hollywood-ster – die in de loop der jaren betrokken is geweest bij tal van internationale humanitaire en anti-oorlogsinspanningen – vorig jaar de Oekraïense Order of Merit. Penn kreeg ook een plaquette op een wandelpad in Kiev ter ere van wereldleiders die solidariteit met Oekraïne hebben getoond.

Penn vertelde de AP dat mensen het meest verrast zouden zijn door Zelenskyy’s “beheersing van de mechanismen van de overheid”.

“Niet alleen zijn gevoel, maar al degenen op wie hij vertrouwt, zijn gevoel voor het in kaart brengen van het diplomatieke gebied”, zei hij. ‘Hij staat in brand. Hij heeft die extreme gave voor politiek.”

Penn bij de openingsceremonie van de Berlinale op donderdag (AP Photo/Markus Schreiber)

Penn herinnerde zich de ‘beleefdheid’ die hij zag toen hij Oekraïne een paar dagen na het begin van de invasie via de Poolse grens verliet.

“Niemand toeterde. Niemand probeerde om de ander heen te rijden en te nemen en er was een soort stille acceptatie, ‘zei Penn tijdens het interview. ‘Weet je, en dit waren families die uit elkaar werden gerukt. Sommigen, de meesten blijven verscheurd.”

Tijdens een later bezoek aan Oekraïne leende Penn een van zijn twee Oscars aan Zelenskyy en zei tegen hem: “Als je wint, breng hem dan terug naar Malibu.”

“De Oscar is daar in zijn kantoor en hij kan worden gesmolten wanneer hij hem wil smelten”, verduidelijkte Penn tijdens de persconferentie nadat hij had gedreigd zijn prijzen in het openbaar te smelten als Zelenskyy niet op het programma stond voor de Oscar-uitzending van vorig jaar.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences nam geen videotoespraak van de president op, maar koos in plaats daarvan voor een moment van stilte ter ondersteuning van de bevolking van Oekraïne. Zelenskyy sprak donderdag de opening van de Berlinale toe en spoorde kunstenaars en filmmakers aan om steun te betuigen aan Oekraïne.

Penn zei tijdens de persconferentie dat het geschenk van de Oscar was geïnspireerd door zijn “voortdurende schaamte jegens de leiding van de Academie, de filmacademie, door ervoor te kiezen om Will Smith Chris Rock te laten smakken in plaats van het grootste symbool van cinema en het leven van de mensheid.” vandaag in hun uitzending.”

Penns twee Oscars waren beide voor beste acteur, in 2003 voor ‘Mystic River’ en in 2008 voor ‘Milk’.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat entertainmentpersoonlijkheden achter een doel staan, ziet Penn in ‘Superpower’ helemaal naar de frontlinie van de oorlog reizen om met soldaten in de loopgraven te praten. Als het gaat om zijn gedrevenheid en vastberadenheid, kan de ster je niet vertellen waar dat vandaan komt.

“Ik zou een aantal antwoorden kunnen verzinnen”, grapte hij tegen het AP. “Het is iets waar ik uiteindelijk niet echt over nadenk, hoewel het me vaak is gevraagd. … Ik heb er geen woorden voor.”