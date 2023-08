Nächsten Abschnitt überspringen Die ukrainischen Grenzschutzbeamten erinnern Russland daran, dass die Schlangeninsel ihnen gehört

Ukrainische Grenzschutzbeamte haben an diesem Wochenende ein neues Schild auf der Schlangeninsel angebracht, das an die frühen Stunden der russischen Invasion erinnert, als ein Kamerad auf dem strategischen Felsvorsprung am Schwarzen Meer eine treffende Phrase benutzte, um sich zu weigern, sich einem Kriegsschiff zu ergeben.

„Das nächste Grenzschild wird auf unserer ukrainischen Krim nach ihrer Befreiung durch die Verteidigungskräfte der Ukraine angebracht“, sagte ein uniformierter Mann, der vor einem blau-gelb gestrichenen Pfosten stand, der an die Flagge des Landes erinnerte, in einem vom Leiter auf Facebook geteilten Video vom Grenzschutz, Serhiy Deineko.

Die winzige Schlangeninsel wurde in den ersten Stunden der Invasion vom 24. Februar 2022 zum Synonym für ukrainischen Widerstand, als russische Offiziere des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, Moskva, per Funk die dort stationierten ukrainischen Wachen anriefen und ihnen befahlen, sich zu ergeben oder zu sterben. Einer von ihnen antwortete per Funk: „Russisches Kriegsschiff, fick dich selbst.“

Für den Kreml ist Snake Island sehr symbolträchtig: Nick Spicer von der DW

Am 14. April 2022 trafen zwei ukrainische Raketen die Moskwa, das größte im Kampf versenkte Kriegsschiff seit 40 Jahren. Am 30. Juni verließ Russland die Schlangeninsel, nachdem es bei dem Versuch, sie zu verteidigen, schwere Verluste erlitten hatte.